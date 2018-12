De plus en plus de dirigeants d'entreprise croient aux bienfaits de rassembler leurs employés à l'extérieur du bureau afin de pratiquer une activité visant à développer l'esprit d'équipe. Le but? Souder les groupes et améliorer le bonheur et le rendement au travail. Découvrons 6 bons plans pour développer la chimie entre collègues.

1. CRÉER La créativité est un élément essentiel à la performance des équipes et à la valorisation personnelle. Les activités artistiques en groupe sont parfaites pour donner la chance à tout le monde de laisser libre cours à son imagination. Que ce soit lors d'un cours de peinture, d'un atelier d'initiation à la poterie ou d'un atelier de percussion comme le tam-tam, le talent créatif de chacun sera mis à profit. Où ? Café et atelier de poterie Les Faiseurs Les Ateliers CréAction Jam expérience

2. BOUGER Les activités sportives sont parfaites pour développer l'esprit d'équipe et évacuer le stress. On sort des sentiers battus en allant par exemple jouer au curling, où chaque membre a un rôle important à remplir pour assurer le succès de son groupe. L'escalade, quant à elle, favorise le dépassement de soi et le soutien entre collègues, qui sont des facteurs importants du bonheur au travail. Où ? Royal Montreal Curling Club Centre d 'escalade Horizon Roc

3. CUISINER activités culinaires sont un incontournable pour solidifier les liens entre employés. En se rassemblant autour des fourneaux dans une ambiance festive, l'esprit de camaraderie germe aisément. Atelier de tapas, cours de mixologie ou de dégustations de vins incitent à la conversation et au plaisir. Certaines entreprises proposent des compétitions culinaires amicales de style MasterChef pour faire grimper la température en cuisine et inciter les collègues à travailler ensemble et à se surpasser. Où ? La Tablée des chefs Chef en vous

4. SE DÉFOULER Le lancer de la hache comme activité de cohésion d'équipe, une drôle d'idée ? Pourtant non ! Bien qu'il soit relativement nouveau, ce divertissement est très prisé des entreprises pour décompresser, cultiver la patience et réveiller la force intérieure de chacun. Le tir à l'arc ou le tir au pigeon d'argile sont également d'excellentes activités de concentration. Le tout doit se faire sous la supervision d'instructeurs professionnels dans un cadre sécuritaire. Où ? Kenauk Nature Rage Axe Throwing

5. SE CREUSER LA TÊTE L'expérience immersive des jeux d'évasion et d'énigmes exige de faire preuve de réflexion et de logique, puis de travailler sous pression en équipe - des qualités essentielles à développer en milieu de travail. Le nombre d'endroits où s'y adonner partout au Québec s'est multiplié à une vitesse fulgurante dans les dernières années. Le processus de résolution des énigmes permet de reconnaître rapidement les leaders au sein d'un groupe. Où ? Le Cube Secret Maître du jeu