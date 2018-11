Les nombreux critères à considérer à l'achat de gros électroménagers peuvent rendre l'opération étourdissante. Pour y voir plus clair et surtout pour faire le bon choix, voici un guide pratique qui vous accompagnera dans votre processus d'achat.

La cuisinière

La surface de cuisson En raison de son prix abordable, de son efficacité et de sa rapidité à chauffer, la surface en vitrocéramique est l'option la plus vendue sur le marché. La surface à induction, plus coûteuse, présente l'avantage d'être toujours froide au toucher et très facile d'entretien puisqu'aucun aliment n'y colle. Les surfaces au gaz, parmi les plus chères, sont appréciées pour leur puissance et leur précision. À gaz ou électrique ? Avant d'envisager l'achat d'une cuisinière au gaz, votre demeure doit préalablement être raccordée au réseau gazier ou à une bonbonne de gaz naturel. Plus chères à l'achat, les cuisinières au gaz sont à long terme plus économiques. Cuisinières : des options à considérer La fonction autonettoyante;

Le verrouillage de sécurité, surtout si vous avez des enfants;

Un rond réchaud pour maintenir les plats à la bonne température;

Une sonde électronique pour vérifier la cuisson des viandes sans ouvrir le four;

Un témoin lumineux indiquant si la surface est encore chaude;

Un tiroir chauffant qui permet de cuire en même temps deux plats à des températures différentes. Bon à savoir! - Les fours autonettoyants sont mieux isolés que les autres puisqu'ils grimpent à des températures très élevées pendant le nettoyage. - Les fours électriques mettent en moyenne 15 minutes pour atteindre 150 °C (300 °F), tandis que les fours au gaz n'en prennent que 9. - L'emplacement prévu pour la cuisinière dans les cuisines est généralement de 30 pouces, ce qui représente la largeur de la majorité des appareils standards. - Les cuisinières encastrables (sans dosseret) peuvent nécessiter un ajustement par un professionnel au moment de l'installation. Prévoir un dégagement d'environ 2 pouces à l'arrière qui devra être comblé par une retaille de comptoir ou une languette vendue par le fabricant.

Le réfrigérateur

La configuration Si l'espace dans votre cuisine est restreint, les modèles avec deux portes à battants prendront moins de place une fois les portes ouvertes. Les réfrigérateurs avec congélateur supérieur sont les moins chers. Ils sont néanmoins moins pratiques que les modèles avec congélateur inférieur, qui permettent d'avoir les aliments frais à portée de la main sans se pencher. La capacité Les familles de quatre personnes devraient considérer un réfrigérateur d'au moins 21 pi3. Les modèles entre 17 et 20 pi3 peuvent suffire aux besoins d'un couple. Certaines marques offrent jusqu'à 28 pi3, une capacité intéressante pour ceux qui aiment recevoir. Assurez-vous que la plupart des tablettes et des compartiments à l'intérieur sont amovibles, ce qui maximisera la capacité de rangement. Les réfrigérateurs à profondeur comptoir (24 pouces de profondeur au lieu de 30 pouces) sont plus esthétiques. Ils coûtent cependant plus cher et offrent moins d'espace à l'intérieur. Réfrigérateurs : des options à considérer Un avertisseur émettant un signal sonore lorsque la porte du réfrigérateur reste ouverte trop longtemps;

Un contrôle électronique de la température, plus précis qu'un système manuel à roulette. Bon à savoir! - Les réfrigérateurs vides fonctionnent moins efficacement que lorsqu'ils sont bien remplis. Il n'est donc pas avantageux d'acheter un modèle trop grand pour vos besoins. - Les modèles avec distributeur d'eau et de glace sont très pratiques et populaires, mais ils sont plus énergivores et nécessitent une installation par un plombier.

Le lave-vaisselle