Barista ou pas, on aspire tous à réaliser le meilleur café qui soit. Même si tout est une question de goût, il n'en demeure pas moins que certaines règles de base doivent être respectées. Pour les connaître, l'équipe SUITE est allée à la rencontre d'un spécialiste en la matière chez Centre du Rasoir. Conseils d'expert pour siroter le plus mémorable des cafés.

Une machine à notre image

Première étape : le choix de la machine. Devant la multitude de modèles offerts sur le marché, il peut être difficile de s'y retrouver. Pour prendre une décision éclairée, on doit d'abord se poser les bonnes questions. Réveils à la course ou matins doux? Production à l'unité ou en grande quantité? Café gourmand ou espresso court? En dressant notre profil de consommateur et en ciblant nos attentes, on pourra ainsi mieux aiguiller nos recherches.

Café - Connaître ses goûts

Moelleux, rond ou boisé, le café a mille et un goûts. Avant de se retrouver dans notre tasse, ses grains ont été soigneusement torréfiés. Si on aime notre café doux et acidulé, on privilégie une torréfaction blonde. À l'inverse, une torréfaction noire donne un résultat plus intense, rappelant le chocolat noir. Pour un café moyennement corsé, on choisit une torréfaction mi-noire. Évidemment, la provenance du café, la variété, le temps de torréfaction et la méthode de récolte ont aussi un rôle à jouer.

Température - Une question d'infusion

Pour obtenir notre café parfait, la constance de la température de la machine durant l'extraction est un aspect important à considérer. Celle-ci n'a pas d'incidence sur la température du café une fois dans la tasse, mais plutôt sur le goût du café. En règle générale, les machines moyen et haut de gamme sont réglées à une température d'environ 95 degrés Celsius.

À la recherche d'une plus grande flexibilité? De plus en plus de machines permettent de régler la température manuellement. Pour enlever un peu d'amertume, on peut légèrement baisser la température de la machine et réduire la finesse de la mouture. Si le café est trop acide à notre goût, on choisit une mouture un peu plus fine et on augmente doucement la température de la machine.

Lait - Une mousse optimale

Pour couronner notre café de la mousse parfaite, le choix du lait est primordial. Le lait de vache 2 % froid et très frais est sans contredit celui qui nous permet d'obtenir une mousse souple et crémeuse. Les laits de nature végétale, comme le lait de soya, d'amandes et d'avoine donnent également de bons résultats et ajoutent une délicieuse note à notre boisson de prédilection.

Entretien - À ne pas négliger

Même la plus luxueuse des machines à café ne nous exempte pas d'un entretien rigoureux. En règle générale, le détartrage doit se faire régulièrement avec un nettoyant adapté, en plus de l'entretien annuel. Un manque d'entretien contribue à la prolifération de bactéries et à l'accumulation de calcaire, et peut aussi altérer le goût du café en plus de réduire la durée de vie de notre machine. Il est important de savoir que les solutions maison, comme celles faites avec du vinaigre, ne sont pas recommandées pour nettoyer la machine.

Eau - Filtrée, svp!

Idéalement, l'eau est l'eau est fraîche et filtrée, non seulement pour maximiser la durée de vie de la machine, mais aussi pour ne pas altérer le goût du café. En effet, les dépôts de calcaire et les minéraux présents dans l'eau du robinet ou dans certaines eaux embouteillées peuvent créer un arrière-goût. L'utilisation de filtres nous permet d'avoir une eau plus neutre et un café nettement meilleur.

Prêt pour la pause café?