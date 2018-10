Réinventer son portefeuille

Presque aussi vrai que la Terre est ronde, notre portefeuille finit toujours par se remplir d'une quantité incroyable de plastique et de papier. UGO se propose de faire le grand ménage en réunissant sur la même interface les cartes fidélité, les cartes d'abonnement et les reçus. En magasin, il suffit de numériser le code-barre de la carte affichée à l'écran pour utiliser ou accumuler des points récompenses. On peut aussi classer ses reçus par catégorie ou envoyer des fonds à un proche.

Une lampe magique 4.0

Genie, c'est le conte d'Aladin, version techno. L'assistant personnel développé à Montréal se décrit comme le « guichet unique pour tous les produits et services imaginables ». On peut lui demander pratiquement n'importe quoi : embaucher un groupe de mariachis pour célébrer l'anniversaire de son chum ou recevoir à la maison un kilo de jujubes rouges. Tant que c'est légal, Genie s'en occupe. On formule ses souhaits et on reçoit les soumissions par Facebook Messenger. Il suffit de donner le feu vert et le tour est joué.

Déjouer les excuses

Êtes-vous du genre à laisser tomber les résolutions du Nouvel An avant février? Conçu pour garder le cap sur ses objectifs, Productive est un outil à adopter tout de suite! Dans un planificateur facile à utiliser, on dresse une liste des tâches à accomplir dans la journée et des buts à atteindre à long terme, puis on précise à quelle fréquence on souhaite les réaliser. L'appli se charge d'envoyer des rappels au moment opportun. Une version payante fournit des statistiques sur nos habitudes et évalue le chemin qu'on a parcouru.

Vélo-fiction

Qui a dit que les assistants personnels étaient réservés au bureau? L'appli montréalaise SmartHalo révolutionne la pratique du vélo en ville. Fixé au guidon, son appareil au design digne d'un film de science-fiction offre plusieurs fonctionnalités. D'abord, un système de navigation guide le cycliste vers le chemin le plus court et le plus sécuritaire avec des halos de couleur. La nuit tombée, l'appareil devient la lumière avant de la bicyclette et s'allume de façon automatique, puis s'éteint à la fin du parcours. SmartHalo est aussi équipée d'une application de mise en forme et d'une sirène antivol qui se déclenche grâce à un détecteur de mouvement.

Devenir futé comme un ours

Avec la multiplication des applis et des services en ligne, on a vite épuisé les différentes combinaisons de mots de passe avec sa date de naissance. RememBear se veut un compagnon idéal, car il conserve dans un espace sécurisé tous les mots de passe, même les plus complexes. Cet outil, qui présente une amusante thématique d'ours, permet de se connecter à ses différents comptes en un seul clic, mais aussi de remplir automatiquement les bons de commande en ligne payés avec la carte de crédit. Bref, c'est le genre d'application qu'on suggère au distrait de la famille.

Le partage comme solution au gaspillage

Bonapp s'est donné comme mission de réduire le gaspillage alimentaire grâce au partage. Un réseau de frigos communautaires installés à Montréal rend disponibles des aliments encore bons qui autrement finiraient à la poubelle. On y trouve des fruits et des légumes, des produits laitiers scellés et des conserves. Sachant que 40 % de la nourriture produite au pays est gaspillée, on ne saurait trop saluer la pertinence d'une telle initiative. À visiter avant de se rendre à l'épicerie.

