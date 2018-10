Techno

Un trio de fonctionnalités méconnues du téléphone intelligent :

On peut effacer la saisie de texte en secouant l'appareil; L'application Boussole est accompagnée d'un pratique niveau numérique - on y accède en balayant l'écran vers la droite; Pour une recharge express de la pile, on active le mode Avion.

Web

On peut limiter sa recherche Internet à un site en particulier. Pour une recherche sur le vin, il suffit d'écrire par exemple site:lapresse.ca vin ou site:nouvelobs.com vin dans le moteur de recherche. Les publications sur le vin obtenues proviendront uniquement du média cité. Pratique pour s'assurer de trouver de l'info fournie par une source crédible.

Nettoyage

C'est archisimple de laver son mélangeur en deux temps, trois mouvements. On n'a qu'à remplir le récipient avec de l'eau chaude et y ajouter une goutte de savon à vaisselle. On active le moteur quelques secondes, puis on rince.

Voiture

Au volant d'une autre voiture que la sienne, il n'est pas évident de savoir de quel côté de la pompe se garer pour faire le plein. La réponse se trouve dans le tableau de bord. Le pictogramme de pompe à essence s'accompagne d'une flèche. Sa direction indique de quel côté est situé le réservoir.

Cuisine

Pour réduire le gaspillage, on se rappelle qu'on peut liquéfier du miel cristallisé en baignant son contenant dans de l'eau bouillante, que la racine de gingembre se congèle (on râpera uniquement la quantité nécessaire pour une recette) et que le fait d'ajouter deux guimauves à la cassonade l'empêchera de durcir.

Détachage

Les nettoyants à base d'huile (de type Murphy ou Lestoil) sont des détachants miraculeux pour les vêtements souillés de gras, de café, de sauce tomate, de vin ou de fruits pigmentés comme les framboises. Verser directement sur la tache, frotter ensuite la fibre avec une brosse à dents et procéder au lavage habituel.

Recyclage

Au lieu de jeter les paquets de gel de silice des emballages, on les collectionne. Absorbant l'humidité, ils sont très polyvalents. Déposés dans un contenant avec des rasoirs, ils empêchent les lames de rouiller. Ils aident aussi à conserver les photos en bon état et gardent au sec les vêtements dans les valises.

Téléphone

On a oublié (ou égaré) le petit bloc mural qui permet de recharger son téléphone dans une prise électrique? Pas de panique : la plupart des téléviseurs modernes sont munis d'une prise USB permettant d'y brancher l'appareil pour faire le plein d'énergie.

Lessive

Pas question de se débarrasser de son chemisier blanc lorsque le coton sous les aisselles est jauni. Une solution de savon à vaisselle (une part), de peroxyde d'hydrogène (deux parts) et de bicarbonate de soude (un nuage) sauvera le vêtement. On n'a qu'à faire pénétrer la mixture, à laisser reposer puis à laver.

Rangement

Si l'on range ses colliers dans un coffre à bijoux, il y a fort à parier que ceux-ci en ressortent parfois emmêlés sur eux-mêmes ou pire, enchevêtrés les uns aux autres. Pour y remédier, on n'a qu'à glisser la chaîne dans une paille de plastique et fini les noeuds!