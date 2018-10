Cet été, on éteint le cellulaire et on se fait du bien le temps d'une randonnée. Être en contact avec la nature ramène à l'essentiel alors que la beauté des paysages nous invite à la contemplation et à ralentir le rythme. Qu'on soit débutant ou expert, en famille ou en solo, le Québec est un formidable terrain de jeu pour marcher en forêt. Zoom sur 5 sentiers coups de coeur.

1. Pour la famille

La symphonie de la grenouille masquée, lac Castor Où : Saint-Paulin, Mauricie Durée : 1 h Entrée gratuite

Ce sentier de 1,6 km est parfait pour une balade avec les tout-petits. La location d'embarcations nautiques, les aires de pique-nique au bord de l'eau et la baignade en font un site particulièrement prisé des familles. Les enfants pourront s'émerveiller devant les barrages de castors et observer la faune et la flore autour du lac au Foin (d'où le point de vue est magnifique).

2. Pour les débutants

Le sentier des ruines Carbide Willson, parc de la Gatineau Où : Gatineau Durée : 1 h Entrée gratuite

C'est par le sentier provincial 36 qu'on accède aux ruines Carbide Willson, l'un des secrets les mieux gardés du parc de la Gatineau. Le chemin pour s'y rendre est facile à emprunter : après 1 km sur la piste 36, on marche un autre kilomètre sur un sentier non damé pour admirer les vestiges de cette ancienne usine de fertilisation datant de 1911, cachés au beau milieu de la forêt. Au passage, on peut contempler la beauté du lac Meech.

3. Pour les propriétaires de chien

Le sentier des Chutes du ruisseau des Cèdres, parc des Appalaches Où : Sainte-Lucie-de-Beauregard, Québec Durée : 1 h 45 Entrée gratuite

Difficile de trouver un parc de randonnée où les chiens sont les bienvenus. Au parc des Appalaches, Pitou peut vous suivre partout. Pour profiter de points de vue exceptionnels, on se dirige vers le sentier des Chutes du ruisseau des Cèdres. Le chemin de 3,5 km mène à une chute de 30 m de hauteur, entourée de jolies cascades et de bassins naturels.

4. Pour les experts

Le sentier Les loups, parc national de la Jacques-Cartier Où : Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, Québec Durée : 3 h 30 Entrée payante. Gratuit pour les 17 ans et moins.

À seulement 30 minutes de la ville de Québec se trouve l'une des plus belles vallées de l'ère glaciaire, la vallée de la Jacques-Cartier. C'est du sentier Les loups qu'on peut l'admirer dans toute sa splendeur et apercevoir la rivière qui la serpente 550 m plus bas. La randonnée de 11 km (aller-retour) permet d'avoir deux points de vue complètement différents : tantôt sur la vallée, tantôt sur le massif des Laurentides et ses falaises impressionnantes.

5. Pour les amoureux

Le sentier des Chutes, parc des Chutes-Dorwin Où : Rawdon, Lanaudière Durée : 4 h pour l'ensemble des sentiers Entrée payante. Gratuit pour les 6 ans et moins.

Idéal pour ceux qui recherchent la tranquillité, le parc des Chutes-Dorwin reste calme et enchanteur même lors des journées achalandées d'été. On emprunte le sentier des Chutes pour s'émerveiller devant la chute de 18 m de hauteur qui fait la renommée de l'endroit. Des belvédères d'observation offrent de superbes points de vue sur la rivière et la forêt luxuriante, à l'état naturel. Après la randonnée, on s'installe sous les majestueux pins centenaires pour un pique-nique romantique.