COVID-19 : quatre grandes compétitions en Chine à risque en 2021-2022

(Tokyo) L’incertitude est devenue un compagnon fidèle des Jeux olympiques de Tokyo, déjà reportés d’un an jusqu’à l’été de 2021. Y aura-t-il des spectateurs ou des stades vides dans 14 mois ? Et comment des milliers d’athlètes, membres du personnel et officiels techniques se déplaceront-ils, logeront-ils, et demeureront à l’abri de la COVID-19 ?