Cinq millions de dollars seront dévolus à la reprise par phases du sport de haute performance, ont conjointement annoncé lundi le Comité olympique canadien (COC), le Comité paralympique canadien (CPC) et À nous le podium (ANP).

Simon Drouin

La Presse

Cet argent servira à financer « les secteurs de plus grands besoins identifiés par le groupe de travail sur la reprise du sport », ont expliqué les trois organisations dans un communiqué. « La priorité est d’optimiser des environnements sains et sécuritaires pour les athlètes dans la reprise du sport de haute performance. »

Piloté par À nous le podium, ce groupe de travail a élaboré un « cadre national de normes minimales » appuyé par les données actuelles et les recommandations des autorités sanitaires provinciales, territoriales et fédérales.

« Le sport a le pouvoir de réunir et de guérir une nation, de nos jeunes qui font de l’activité physique dans tous les coins du pays à l’élite nationale qui s’entraîne en route vers le podium », a affirmé Anne Merklinger, chef de la direction d’ANP, dans le communiqué.

Je crois vraiment que le sport de haute performance jouera un rôle essentiel pour renforcer et rebâtir les collectivités à travers le Canada. Anne Merklinger, chef de la direction d’ANP.

« Une reprise du sport de haute performance ne se produit pas du jour au lendemain et il n’existe pas de solution unique », a pour sa part rappelé David Shoemaker, chef de la direction du COC. « Alors que les athlètes et entraîneurs de haute performance du Canada reprendront bientôt l’entraînement dans la poursuite de leurs rêves olympiques et paralympiques, nous désirons être en mesure de le faire de façon sécuritaire pour eux, leurs familles et leurs collectivités. »

Entraînement sécuritaire

Karen O’Neill, directrice générale du CPC, a souligné qu’un retour à l’entraînement sécuritaire était important pour les phases suivantes. « Nous sommes incroyablement heureux de cette approche collaborative de recherche de solution pour reprendre le sport de haute performance, a-t-elle indiqué. Ensemble, nous sommes engagés à appuyer la communauté sportive et il est donc important de bien réussir cette étape. »

La double championne olympique en trampoline Rosie MacLennan, vice-présidente de la commission des athlètes du COC, a salué l’initiative : « Nous sommes vraiment reconnaissants de l’effort et l’investissement visant à garantir que les athlètes puissent reprendre le sport dans un environnement sain et sécuritaire.

Les athlètes sont emballés de reprendre l’activité, mais ils savent que cela s’accompagne d’une grande responsabilité puisque nous avons un long chemin de reconstruction devant nous. Rosie MacLennan, double championne olympique et V-P de la commission des athlètes.

Le 8 mai, le gouvernement fédéral a annoncé l’implantation d’un fonds d’urgence de 72 millions pour les fédérations nationales de sport, les instituts multisports et le Programme d’aide aux athlètes. Près de la moitié de cette somme sera versée dans le cadre « d’accords bilatéraux avec les provinces et territoires », était-il indiqué.

Les cinq millions du COC, du CPC et d’ANP s’ajoutent à ce montant et sont directement dédiés au sport de haut niveau. Des représentants des trois organisations donneront plus de détails dans une téléconférence à midi.