Coupes massives dans les comités olympiques américains

(Denver) Les Comités olympique et paralympiques américains (USOPC) se préparent pour des réductions qui pourraient atteindre 20 % en raison de la pandémie de COVID-19 et ont averti que l’annulation des Jeux de Tokyo pourrait avoir des conséquences dévastatrices pour les athlètes et ces organisations.