(Tokyo) John Coates, qui fait partie de l’équipe d’inspection du CIO en prévision des Jeux olympiques de Tokyo de l’an prochain, croit que le report du plus grand évènement sportif au monde pourrait offrir un « électrochoc » à l’économie du Japon.

Stephen Wade

Associated Press

Le Japon a été considérablement affaibli, comme plusieurs autres pays, par la pandémie de COVID-19, et pourrait être en pleine récession lorsque les JO se mettront en branle le 23 juillet 2021.

PHOTO D’ARCHIVES DENIS BALIBOUSE, REUTERS John Coates.

« Ces JO stimuleront l’économie de manière très positive, a déclaré Coates en conférence téléphonique jeudi avec le comité organisateur des JO de Tokyo. Ces Jeux offriront un électrochoc à l’économie. Ces Jeux pourraient relancer l’industrie touristique. »

Coates a aussi encensé le premier ministre japonais Shinzo Abe, le qualifiant d’« homme très, très intelligent ». Il a ajouté qu’Abe croit lui aussi que les JO de l’an prochain pourront stimuler l’économie du pays.

Cependant, les économistes et les spécialistes des JO qui ont été rencontrés par l’Associated Press vendredi ont rétorqué que l’effet des Jeux sur la relance économique du Japon sera négligeable en raison de la taille de l’économie du pays – elle est estimée à 5 billions $ – et des retombées économiques et touristiques limitées d’un évènement qui s’étale sur 17 jours.

Lors des JO précédents, les prix gonflés artificiellement et l’achalandage monstre ont découragé les touristes, plutôt que de les attirer.

« Ces prévisions sont fondées sur les recherches portant sur les impacts économiques de l’organisation des JO en période favorable et la crise mondiale actuelle ne correspond pas à une période favorable », a confié Helen Lenskyj, un professeur émérite de l’Université de Toronto, dans un échange de courriels.

Lenskyj, qui a écrit huit livres portant sur les JO, a suggéré que le Japon serait en meilleure posture financière s’il n’avait pas à absorber les coûts d’organisation des JO de l’an prochain.

« À ce moment-ci de l’histoire, un homme très intelligent souhaiterait que son pays n’ait pas à porter le fardeau d’organiser des Jeux olympiques » a convenu Lenskyj.

Le président et directeur des opérations du comité organisateur de Tokyo, Toshiro Muto, a décrit les coûts excédentaires comme étant « imposants », et Coates a admis « qu’il y aura des impacts négatifs ».

« S’ils (les organisateurs des JO de Tokyo) espèrent qu’une hausse du nombre de touristes compensera les coûts associés au report des JO d’un an, ils seront très déçus », a évoqué Victor Matheson, un économiste du sport au College of the Holy Cross, dans un courriel.

Matheson et son collègue Robert Baumann ont calculé l’impact du tourisme provenant de l’étranger lors des JO de Rio de Janeiro en 2016. Ils ont fait abstraction des dépenses locales, simplement parce qu’elles déplacent des montants d’argent d’une place à l’autre à l’intérieur du pays.

Selon eux, Rio a accueilli 60 000 touristes supplémentaires qui ont dépensé en moyenne 5000 $ chacun, un impact d’environ 300 millions.

Rio a dépensé environ 13 milliards pour organiser les JO, bien que certains experts croient qu’il s’agit plutôt de 20 milliards.

Ils ont conclu que « dans la plupart des cas, les JO sont un gouffre financier pour les villes hôtesses ; ils n’entraînent des avantages nets positifs que dans des circonstances très spécifiques et inhabituelles ».

Le CIO et les organisateurs japonais ont promis jeudi de sabrer dans les « extras » prévus pour les JO. De plus, ils tentent de déterminer si les 43 installations olympiques et paralympiques seront disponibles l’an prochain, et à quel prix.

« Les Japonais tentent d’évaluer l’impact du report des JO, dont les coûts, a évoqué Coates. Ce sont des choses qui prennent du temps. Je ne peux vous dire à quel moment ces travaux seront complétés, ni l’ampleur des coûts supplémentaires attribuables au report des JO. »