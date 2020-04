Le marathonien Wilson Kipsang, médaillé de bronze olympique de 2012, a été arrêté dans un bar avec une vingtaine de personnes accusées d’avoir violé le couvre-feu imposé en raison de la pandémie de coronavirus. On le voit ci-haut à la ligne d’arrivée du Marathon de New York de 2014, qu’il avait gagné.

Associated Press

La police a déclaré que le médaillé de bronze olympique de 2012 faisait partie des personnes détenues dans un poste de police à Iten, l’une des célèbres villes de haute altitude du Kenya où les coureurs de fond s’entraînent. Ils étaient en infraction du couvre-feu imposé de 19 h à 5 h. Le groupe comprenait aussi un politicien local.

PHOTO DERIK HAMILTON, USA TODAY SPORTS Wilson Kipsang après sa 2e place au Marathon de New York en 2017.

Kipsang, qui est également policier, a été provisoirement suspendu cette année et inculpé d’infractions aux règles de dopage, incluant la falsification d’échantillons. Il a également remporté les marathons de New York, Londres et Berlin.

Douze athlètes ont été arrêtés à Iten plus tôt cette semaine pour avoir enfreint la réglementation du gouvernement kenyan sur les rassemblements sociaux pendant la crise de la COVID-19. Les coureurs ont été arrêtés pour entraînement en groupe, ce qui a été interdit au Kenya. Les camps d’entraînement ont été fermés et les athlètes doivent s’entraîner seuls.