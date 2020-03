Report des Jeux : la FIA salue « le répit » donné par le CIO et le Japon

(Paris) La Fédération internationale d’athlétisme a « salué » mardi le report des Jeux olympiques de Tokyo à 2021 à cause de la pandémie de coronavirus, de quoi donner « du répit et de la clarté dans cette situation inédite et incertaine ».