(Montréal) Les athlètes canadiens vivent des sentiments ambivalents au lendemain de la décision de leurs Comités olympique et paralympique de ne pas envoyer d’équipes aux Jeux de Tokyo s’ils se tiennent comme prévu en juillet en raison des risques liés à la COVID-19.

Marc Delbès

La Presse canadienne

S’ils reconnaissent à l’unisson qu’il s’agit de la meilleure décision qui soit à la lumière de la situation mondiale de pandémie, ils sont également déçus comme athlètes d’être privés de la plus célèbre tribune sportive, du moins pour l’instant.

Jacqueline Simoneau : sous le choc

La nageuse Jacqueline Simoneau avoue avoir été sous le choc quand elle a appris la position du COC d’un message de la chef de mission de la délégation canadienne, Marnie McBean, dimanche.

PHOTO D’ARCHIVES PAUL CHIASSON, PRESSE CANADIENNE Jacqueline Simoneau.

« J’étais déchirée en pensant à tout le travail que j’ai investi depuis les derniers Jeux de Rio, a répondu honnêtement Simoneau. Puis en continuant de lire son message, j’ai compris que c’était plus gros que nous, les athlètes, que c’était une affaire de santé publique. »

Et même si les dernières informations laissent supposer que le CIO est en train de travailler aux détails d’un report des Jeux, Simoneau est catégorique : elle demeurerait solidaire de la décision du COC même si l’événement devait être présenté en juillet sans la présence du Canada.

« Le Canada veut être un leader et donner l’exemple en mettant la santé publique devant tout le reste. Alors je suis vraiment reconnaissante. »

Kristel Ngarlem : étonnée de la rapidité du COC

L’haltérophile Kristel Ngarlem s’est dit étonnée de la rapidité avec laquelle le Canada a pris sa position, devenant le premier pays à agir de la sorte. Il a depuis été imité par l’Australie et des voix se font de plus en plus pressantes pour inciter le CIO et le Japon à remettre l’événement à l’an prochain.

PHOTO OLIVIER JEAN, LA PRESSE L'haltérophile Kristel Ngarlem.

« J’ai été prise par surprise dimanche quand j’ai pris connaissance de la nouvelle en même temps que la publication du communiqué du COC, a confié l’athlète de 24 ans. Comme le CIO avait dit se donner quelques semaines pour prendre une décision sur un possible report, mon choix aurait été d’attendre encore un peu. Mais je comprends aussi la décision. »

Ngarlem est également déçue que les athlètes n’ont été ni consultés, ni même informés au préalable alors qu’ils sont les principaux concernés.

Florence Maheu : déçue, mais réaliste

La kayakiste en eau vive Florence Maheu, qui avait déjà son billet pour Tokyo, estime pour sa part que la position du Canada se veut le meilleur scénario pour permettre aux athlètes de se présenter aux Jeux au meilleur de leur forme.

PHOTO REBEKKA ANTON La kayakiste Florence Maheu lors de la Coupe NHK, au Japon, en octobre 2019.

« C’est certain que nous nous entraînons depuis quatre ans en sachant que les Jeux seront présentés à l’été 2020, et non pas à l’automne ou en 2021, a confié Maheu, de Salaberry-de-Valleyfield. C’est une source de déception et d’incertitude.

En même temps, tout le monde veut participer aux Jeux de façon sécuritaire. Le Canada a pris une position forte dans l’espoir d’amorcer un mouvement et de mettre de la pression sur le CIO pour reporter les Jeux. Et cette décision met un peu moins de pression sur les athlètes pour trouver une façon de continuer à s’entraîner. Florence Maheu, kayakiste en eau vive.

Meaghan Benfeito : déçue, mais soulagée

La vétérane plongeuse Meaghan Benfeito, qui a déjà pris part aux Jeux de Pékin, Londres et Rio de Janeiro, tient à remettre pour sa part les choses en perspective.

PHOTO D'ARCHIVES BERNARD BRAULT, LA PRESSE Meaghan Benfeito, sur le podium de la Série mondiale de plongeon de la FINA au Centre sportif du Parc olympique le 28 avril 2018.

Sur le coup, c’est décevant. Nous mettons tellement d’efforts à l’entraînement pour le rendez-vous olympique. Mais quand on y réfléchit bien, c’est la santé du monde entier qui est impliquée. Les Jeux peuvent toujours être remis. Meaghan Benfeito, plongeuse triple médaillée olympique

La triple médaillée olympique, qui s’entraîne avec des moyens de fortune chez elle, ajoute être également soulagée, non seulement pour sa santé personnelle, mais aussi pour celle de son entourage.

« Tu ne veux pas attraper le virus et risquer de le transmettre à tes proches. Je veux qu’ils restent en santé. »

Décision courageuse

L’ex-bosseur et olympien Dominick Gauthier, à l’origine la semaine dernière d’une initiative visant à mettre de la pression sur le CIO pour le forcer à modifier ses plans, salue le courage démontré par le Comité olympique canadien

« Je m’attendais à ce qu’il y ait une annonce sous peu, mais jamais je ne m’attendais à ce qu’elle soit si forte, si courageuse. Je pensais qu’on allait simplement mettre de la pression sur le CIO pour qu’il repousse les Jeux. Mais là, on est allé une coche au-dessus et je dis bravo à l’équipe de leadership.

« Ce n’est pas une décision facile, mais c’était la bonne. Ce matin, même ceux qui n’étaient pas en faveur d’une telle décision se rendent compte que le COC est et sera un leader mondial. »

Gauthier souligne au passage que le Canada n’a jamais eu peur de jouer un rôle de leader, même sur des questions délicates.

« Regardez pour ce qui est de la lutte contre le dopage. Nous sommes les premiers à parler haut et fort. Ça démontre qu’au Canada, nous n’avons pas peur de parler, même quand nous ne sommes pas d’accord avec les autres. »

L’entraîneur de boxe Stephan Larouche abonde dans le même sens.

« La décision (du COC) est digne d’une grande organisation et elle fera sûrement boule de neige. C’est malheureux par contre pour certains athlètes qui ne préparent pas cette participation aux JO depuis quatre ans, mais bien depuis 12 ans. Quelques-uns ont raté de peu leur qualification lors de Jeux précédents et c’était leur dernière chance d’y aller. »

Le journaliste Frédéric Daigle a contribué à ce reportage