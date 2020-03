(Ottawa) Les Comités olympique et paralympique canadiens ont pris la bonne décision en annonçant qu’ils n’enverront pas d’athlètes aux Jeux olympiques et paralympiques de Tokyo au cours de l’été 2020.

La Presse canadienne

C’est l’opinion qu’a exprimée le premier ministre Justin Trudeau lors de sa conférence de presse quotidienne, lundi matin à Ottawa.

M. Trudeau reconnaît qu’il s’agit d’une décision crève-cœur pour les athlètes, les entraîneurs, le personnel et les amateurs. Toutefois, dans le contexte de la pandémie de la COVID-19, il considère que c’est la bonne chose à faire.

En principe, les Jeux de Tokyo doivent se mettre en branle le 24 juillet.

Dimanche, le Comité international olympique a fait savoir qu’il comptait prendre une décision sur le report ou non des Jeux au cours des quatre prochaines semaines.

Plus tard en soirée, le COC et le CPC ont annoncé conjointement leur décision. Au passage, les deux organismes canadiens ont lancé un « appel d’urgence » au CIO, au Comité international paralympique et à l’Organisation mondiale de la santé de reporter les Jeux d’un an, tout en leur promettant de collaborer et de les soutenir pour traverser les complexités provoquées par un report des Jeux.

« Cette décision ne relève pas uniquement de la santé des athlètes, c’est une question de santé publique », avait expliqué le COC dans le communiqué.

« Dans le contexte actuel de la COVID-19 et des risques qui y sont associés, il n’est pas sain pour nos athlètes ni pour la santé et la sécurité de leurs familles et de la population canadienne en général de poursuivre l’entraînement en préparation pour ces Jeux. Cela irait même à l’encontre des avis de santé publique que nous demandons à tous les Canadiens de suivre. »