(Athènes) Le comité olympique grec a annoncé que la cérémonie de remise de la flamme olympique pour les Jeux de Tokyo aura lieu sans spectateurs afin de contenir l’épidémie de coronavirus.

Associated Press

Le comité a révélé que les accréditations qui avaient été émises pour la cérémonie de jeudi au stade d’Athènes, où les premiers Jeux olympiques modernes ont eu lieu en 1896, ne seraient pas honorées. Les quartiers généraux de l’organisme resteront également fermés de lundi jusqu’à nouvel ordre.

Le comité a annulé le reste du relais de la flamme olympique la semaine dernière lorsque des foules se sont rassemblées dans le sud de la Grèce pour regarder une partie du relais de la flamme à Sparte, où elle a été portée par l’acteur Gerard Butler.

Les autorités sanitaires grecques ont averti les gens de rester chez eux et ont tout fermé, des restaurants, des bars et des cafés aux plages publiques organisées, aux stations de ski, aux salons de coiffure et aux cinémas, afin de freiner la propagation du virus.

La Grèce compte actuellement 331 cas confirmés et quatre décès.