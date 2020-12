(Lausanne, Suisse) La Russie est exclue pour deux ans des grandes compétitions mondiales, dont les Jeux olympiques d’été de Tokyo en 2021 et ceux d’hiver de Pékin en 2022, pour avoir transgressé les règles antidopage, a annoncé jeudi le Tribunal arbitral du sport (TAS).

Agence France-Presse

Les trois arbitres désignés par le TAS ont réduit de moitié la sanction proposée l’an dernier par l’Agence mondiale antidopage (AMA), qui devait être de quatre ans, tout en laissant aux athlètes russes jamais sanctionnés pour dopage la possibilité de s’aligner sous bannière neutre.

Les « conséquences » de la tricherie russe, soit le trucage à grande échelle des données informatiques du laboratoire antidopage de Moscou, « ne sont pas aussi importantes que ce que souhaitait l’AMA », reconnaissent les arbitres dans leur décision.

Pour justifier leur clémence, ils disent avoir « pris en compte des questions de proportionnalité » des sanctions, « et en particulier, le besoin de promouvoir un changement de culture et d’encourager la prochaine génération d’athlètes russes à participer à un sport international propre ».

En clair, les athlètes ont été largement préservés de la sanction collective réclamée par l’AMA et qui englobait initialement trois éditions des JO, jusqu’à Paris-2024, mettant potentiellement fin à la carrière de nombre d’entre eux.

Si la suspension s’applique jusqu’au 16 décembre 2022, ses effets sur le Mondial de soccer qui s’achèvera au Qatar deux jours plus tard ne sont pas encore clairs : les athlètes russes peuvent certes concourir sous bannière neutre, mais le communiqué du TAS ne précise pas comment cette tolérance peut s’appliquer aux sports d’équipe.

Par ailleurs, la juridiction a condamné RUSADA, l’agence antidopage russe, à payer 1,27 million de dollars à l’AMA pour rembourser les expertises menées depuis janvier 2019 sur le trucage des données du laboratoire de Moscou.

Le gendarme mondial antidopage avait déjà engagé près de 4 millions de dollars en 2015 et 2016 dans deux autres enquêtes sur le dopage institutionnalisé en Russie, et notamment sur la tricherie mise en place lors des JO-2014 de Sotchi avec l’aide des services secrets russes.

Roman d’espionnage

Le contentieux russe dure depuis 2010, implique les services secrets et le ministère russe des Sports, et a attisé les tensions entre Moscou et les instances sportives perçues comme des instruments de domination occidentale.

« On empêche, par des moyens pas très sportifs, nos athlètes d’atteindre les succès qu’ils méritent », lançait encore Vladimir Poutine en octobre.

Il y a dix ans, la coureuse russe de demi-fond Yuliya Stepanova et son mari Vitaly, ex-contrôleur de RUSADA, avaient alerté l’AMA du dopage institutionnalisé en Russie, puis avaient fini par se tourner vers la chaîne allemande ARD, qui avait diffusé à partir de décembre 2014 une série de documentaires accablants.

Le scandale avait tourné au roman d’espionnage quand Grigory Rodchenkov, forcé de démissionner du laboratoire de Moscou et réfugié aux États-Unis, avait avoué au printemps 2016 avoir orchestré pendant des années la dissimulation du dopage russe en coordination avec le ministère des Sports, alors dirigé par Vitaly Mutko, un proche de Vladimir Poutine.

Pour égarer les observateurs de l’AMA aux JO-2014 de Sotchi, avait expliqué le scientifique, son équipe escamotait les flacons d’urine des athlètes russes par un « trou de souris » conduisant à un membre du FSB, les services secrets russes.

L’espion, déguisé en agent d’entretien, descellait le capuchon censé être inviolable avec un outil de chirurgien tordu pour l’occasion, puis remplaçait le contenu par de l’urine « propre » stockée au préalable.

Réaction de la Fédération de hockey russe

À court terme, la Russie participe dans quelques jours au Championnat mondial de hockey junior, à Edmonton. La Fédération russe de hockey a immédiatement réagi à la sanction, par voie de communiqué.

« Selon cette décision, la Russie peut accueillir le Championnat du monde de hockey sur glace 2023 dans la ville de Saint-Pétersbourg sans aucune restriction. Les équipes nationales masculines et féminines russes participeront aux deux prochains championnats du monde (2021 et 2022), ainsi qu'aux Jeux olympiques de 2022 à Pékin. Les uniformes des joueurs de hockey peuvent être frappés aux couleurs du drapeau et l'inscription "Russie" sera brodée sur les uniformes des joueurs. Dans ce cas, les joueurs joueront sous un statut neutre (sans le drapeau national et l'hymne). La décision ne s'applique pas aux championnats du monde juniors. »