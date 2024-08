C’est le sujet chaud dans les vestiaires du stade IGA. Sans même qu’on ait à les questionner, les joueurs se sont plaints de la qualité des balles tout au long de l’Omnium Banque Nationale. Et semblerait-il que le problème s’étende à tous les tournois.

Après sa défaite au premier tour jeudi, Stéfanos Tsitsipás fulminait. Les plus avides lecteurs connaissent déjà ses différends avec son père, son entraîneur. Mais les balles montréalaises ont aussi été la cible de ses invectives.

« Les balles, ici, j’ai senti qu’elles affectaient mon jeu énormément. Elles sont plutôt mortes », a critiqué le Grec.

On peut comprendre un perdant de tirer sur tout ce qui bouge sous le coup de l’émotion. Mais même les joueurs victorieux ont contesté la qualité de l’équipement, sans sollicitation.

« Les terrains sont rapides et les balles ne rebondissent plus, elles volent et deviennent lourdes, elles se mettent à voler très vite. C’est différent », a commenté le Japonais Kei Nishikori, après avoir fait tomber Tsitsipás.

« Pendant les premiers jours d’entraînement, je ne contrôlais aucune balle, a-t-il ajouté. J’entends beaucoup de plaintes dans les vestiaires, c’est évident ; c’est juste différent par rapport à d’autres tournois. »

« C’est un peu différent de jouer ici en raison des balles. Elles sont incontrôlables, elles sont très étranges », a ajouté l’Allemand Alexander Zverev quelques heures plus tard, après avoir vaincu l’Australien Jordan Thompson.

Elles ne coupent pas, elles ne prennent aucune rotation. Plus elles deviennent usées, plus elles deviennent incontrôlables. Alexander Zverev

Certains joueurs ont remarqué que la température affectait la qualité des balles de manière anormale. « La semaine dernière à Washington, c’était plus rapide, ici, c’est plus lent, on doit juste s’adapter », a relativisé l’Espagnol Alejandro Davidovich Fokina.

Problème à régler

Lorsqu’on aborde les nombreuses critiques des joueurs à l’égard des balles, la directrice du tournoi, Valérie Tétreault, semble loin d’être impressionnée. Bien au contraire.

« C’est devenu un sujet très chaud depuis le mois de janvier, explique-t-elle. C’est devenu un peu un fléau. »

PHOTO GRAHAM HUGHES, LA PRESSE CANADIENNE Valérie Tétreault, directrice de l’Omnium Banque Nationale

Wilson approvisionne le tournoi de Montréal en balles. Comme chaque compétition possède des ententes avec des fournisseurs différents, le type de balle varie, d’un tournoi à l’autre.

Par exemple, dans le cadre de la Coupe Davis, des balles Dunlop étaient utilisées. Les critiques étaient aussi vives qu’à l’Omnium Banque Nationale.

« Les joueurs sont toujours confrontés à des changements de balles. Ça fait une bonne différence dans leur façon de compétitionner, concède Mme Tétreault. Ils disent que la qualité des balles a baissé en général. Il faut que l’ATP réussisse à faire un certain contrôle. »

L’approvisionnement des balles devrait être centralisé par le circuit, considèrent les joueurs. Ou, minimalement, les fournisseurs devraient avoir à respecter des spécifications précises pour leur conception, ce qui n’est pas le cas présentement.

« Nous, la seule chose que l’on puisse faire, c’est sortir nos balles des cannes et les faire bondir. Concernant la qualité, on ne peut rien faire : on ne possède pas les outils ni l’expertise pour évaluer cela », tranche Mme Tétreault.

Du coup, c’est flou

Une réforme pourrait bien être organisée par l’ATP pour standardiser la qualité des balles. En ce sens, l’association demande aux organisateurs des tournois de se limiter à de courtes ententes avec leurs fournisseurs, pour être capable de s’adapter à toute réglementation future. Ce faisant, Montréal privilégie les ententes d’un an.

Questionnée sur le sujet, l’ATP oriente La Presse vers un communiqué de presse datant du mois de janvier. L’association explique sa volonté de changer d’approche, pour assurer une meilleure constance de tournoi en tournoi.

L’objectif du circuit est de « miser sur des spécifications plus strictes », et ce, « sans affecter négativement les revenus des tournois », conclut-on.

Dans sa philosophie, l’Omnium Banque Nationale se perçoit comme un tournoi préparatoire aux Internationaux des États-Unis. Les balles qui sont utilisées à Montréal sont donc les mêmes que celles qui seront utilisées à New York.

« On se verrait mal utiliser des balles différentes. C’est toujours ce qui a guidé notre décision plus qu’un signe de dollar », assure Mme Tétreault.