Il a été abondamment question de l’ajout d’un toit au court central lors des derniers jours. Mais l’Omnium Banque Nationale et Valérie Tétreault ont un autre élément majeur sur leur liste d’épicerie : un troisième terrain d’envergure.

Le site du stade IGA compte deux terrains qui permettent de recevoir plus de 4000 spectateurs : le court Rogers, et le central. Or, la popularité du tournoi croît, et la nécessité de créer un nouveau terrain avec une plus grande capacité augmente.

« Je pense qu’on a vu [cette nécessité] cette semaine avec plusieurs grandes têtes d’affiche, qui ont joué soit sur le terrain 5 ou le terrain 9 », a-t-elle justifié.

« Avec des gradins qui débordaient, des têtes d’affiche qui décident de jouer en double, ça fait en sorte qu’on a dû les envoyer sur des terrains où il y avait à peine de la place pour s’asseoir. C’est un beau problème », conçoit-elle.

En plus d’un nouveau terrain d’envergure, l’Omnium Banque Nationale doit se doter de nouveaux terrains d’entraînement pour répondre aux standards de l’ATP.

PHOTO DAVID KIROUAC, USA TODAY SPORTS Valérie Tétreault

Les infrastructures montréalaises devront atteindre de nouvelles normes, puisque le tournoi prendra de l’expansion l’an prochain. Il passera de 56 à 96 joueurs, et sept séances seront ajoutées, y compris un tour supplémentaire. Le tout, étalé sur 12 jours.

Sachant cela, le site devra occuper plus d’espace. « C’est quelque chose dont on discute avec les gens de l’arrondissement et de la Ville pour évaluer les options. On a besoin d’aller chercher plus d’espace », indique Mme Tétreault.

À la recherche du « wow »

Cette expansion, Valérie Tétreault veut en profiter pour présenter un Omnium redéfini. « Il faut identifier les éléments qui seront capables d’aller chercher cette espèce de wow, d’avoir ce sentiment que l’Omnium Banque Nationale entre dans une nouvelle ère. »

Son objectif avoué et répété, c’est que Montréal devienne l’une des plus grandes villes de tennis au monde dans les 30 prochaines années.

« On a plein d’idées. Maintenant, il faut aller chercher les ressources nécessaires pour accomplir nos rêves. On ne s’empêchera pas de rêver, ça, c’est sûr. »

C’est dur en tant que fédération et organisme à but non lucratif de se comparer avec de grosses machines comme Indian Wells. On croit que par notre saveur montréalaise, on peut rivaliser. Valérie Tétreault

Ce qui pourrait assurément hisser l’image tennistique montréalaise à un autre niveau est l’installation d’un toit. La directrice a avoué qu’elle visait une construction dans trois à six ans, un objectif qu’elle avait toujours caché à ce jour.

« C’est en train de devenir la norme. On ne veut pas être reconnus comme les bons derniers. On veut que notre tournoi continue d’être très apprécié par les joueurs », partage-t-elle.

« Chaque fenêtre que l’on perd de présenter des matchs, ce sont des opportunités perdues de faire rayonner Montréal », estime l’ancienne joueuse.

Près du record

Tant qu’il sera privé d’un toit, l’Omnium sera à la merci de la pluie. La situation actuelle l’empêche de maximiser sa vente de billets.

Environ 227 000 partisans auront participé à l’édition 2024. Ce chiffre se serait élevé à 255 000, n’eût été la pluie, selon les organisateurs, alors que le record, établi en 2022, est de 237 000.

« Si ça n’avait pas été de la pluie, je serais venue vous annoncer un autre record d’assistance. Je pense que le mot n’est pas trop fort : on l’aurait pulvérisé », considère Mme Tétreault.

Les séances de qualifications et les premiers jours du tableau ont été vendus à guichets fermés. L’an prochain, avec l’expansion, l’organisation espère accueillir une plus grande diversité de partisans, en fonction des rondes présentées.