Contre toute attente, l’Australien Alexei Popyrin a remporté l’Omnium Banque Nationale. Il a battu Andrey Rublev, cinquième tête de série, en deux manches de 6-2 et 6-4.

Popyrin, 62e mondial au début du tournoi, devient le joueur le moins bien classé à soulever ce trophée depuis 1993. Le Suédois Mikael Pernfors, classé 95e, avait alors gagné.

Pour remporter cette édition, Alexei Popyrin a vaincu cinq membres du top 20. Il s’agit de son premier titre au-delà du niveau 250 sur le circuit.

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE Alexei Popyrin

Lundi, le classement de l’ATP a été actualisé, permettant à Popyrin de grimper jusqu’au 30e rang. Ce classement ne comptait pas son triomphe à Montréal.

En double, les favoris ont été couronnés. Le duo de Marcel Granollers et Horacio Zeballos, classés premiers, est venu à bout de Rajeev Ram et Joe Salisbury en deux manches de 6-2 et 7-6. Les gagnants pourront se séparer la bourse de 322 000 $, en plus d’hériter de 1000 points au classement.