(Toronto) L’Américaine Jessica Pegula continue d’être dominante au nord de la frontière canado-américaine.

Joshua Clipperton La Presse Canadienne

La troisième tête de série et sixième joueuse mondiale a vaincu sa compatriote Amanda Anisimova 6-3, 2-6 et 6-1, lundi à Toronto, pour défendre avec succès son titre en simple de l’Omnium Banque Nationale.

Pegula, originaire de Buffalo, a aussi triomphé l’année dernière à Montréal. Elle a porté sa fiche à 17-2 en carrière lors du tournoi canadien et a remporté un sixième titre depuis ses débuts au sein de la WTA.

« Je suis tellement excitée d’être ici avec le trophée encore une fois, a lancé la gagnante. Je le voulais vraiment, celui-là. Je sais que tout le monde parle de ma fiche et tout ça, mais c’est bien d’être capable de traverser la semaine et de le garder.

« Juste vraiment excitée… C’est un honneur, vraiment. »

PHOTO FRANK GUNN, LA PRESSE CANADIENNE Amanda Anisimova

Pegula est la première joueuse depuis la Suissesse Martina Hingis en 2000 à défendre son titre au Canada.

« J’ai toujours bien joué ici, a-t-elle dit. Particulièrement à Toronto. C’est proche de Buffalo, j’avais beaucoup d’amis et de membres de la famille [dans les gradins]. Et mes grands-parents, mon mari ont pu venir [lundi].

« Ça n’arrive pas dans beaucoup de tournois. »

Anisimova a amorcé le tournoi au 132e rang mondial, alors qu’elle poursuit son retour après avoir pris une pause pour sa santé mentale. Elle a battu trois joueuses du top 20 mondial à Toronto, dont la Biélorusse Aryna Sabalenka, troisième raquette au monde.

« Je pensais vraiment l’avoir après la deuxième manche, mais elle a vraiment élevé son jeu d’un cran, a commenté Anisimova, qui sera 49e au monde ce mardi. Elle a joué du tennis incroyable. C’était un match très, très difficile. »

J’ai essayé différentes stratégies, mais ça n’a pas joué en ma faveur. Je vais essayer d’apprendre de cette expérience. Amanda Anisimova

La finale de lundi était seulement la deuxième de la WTA opposant deux Américaines dans un tournoi de catégorie 1000 – un niveau sous les tournois du Grand Chelem – depuis que ce format a été introduit en 2009. La première fois en 2016, Serena Williams a défait Madison Keys à Rome.

Pegula, qui montre un dossier de 3-0 contre Anisimova après l’avoir également éliminée sur terre battue plus tôt cette saison, a défait la Russe Liudmila Samsonova en finale, l’année dernière à Montréal.

La joueuse de 30 ans – fille de Terry et Kim Pegula, propriétaires des Sabres et des Bills de Buffalo – a réussi un bris dès le premier jeu et menait 5-3 quand Anisimova a commis une double faute qui lui a coûté la première manche, lors d’une soirée venteuse au stade Sobeys.

Anisimova tirait de l’arrière 0-40 en deuxième manche avant d’effacer ce retard et de briser le service de Pegula pour prendre les devants 2-1.

L’athlète de 22 ans a pris les devants 5-2 avec un autre bris en vertu d’une double faute de Pegula, puis a remporté le jeu suivant avec les balles en main. Pegula a ainsi perdu sa première manche du tournoi.

Pegula a entamé la troisième manche en remportant le jeu au service, puis a enregistré le bris pour prendre les devants 2-0. Elle a également obtenu les deux jeux suivants pour se placer à deux jeux du championnat.

La finale de l’Omnium Banque Nationale à Toronto avait lieu le lundi pour la première fois en raison du tournoi de tennis des Jeux olympiques de Paris. À Montréal, les organisateurs avaient demandé le même changement d’horaire pour le tournoi de la WTA en raison des Jeux de Londres, en 2012.

Le duo américain composé de Caroline Dolehide et Desirae Krawczyk a par ailleurs vaincu la Canadienne Gabriela Dabrowski et sa partenaire néo-zélandaise Erin Routliffe 7-6 (2), 3-6 et 10-7 en finale du double, en soirée.

Dabrowski, qui a enfilé la médaille de bronze en compagnie du Québécois Félix Auger-Aliassime aux Jeux olympiques de Paris, a gagné en double à l’Omnium Banque Nationale en 2021. Elle faisait équipe avec la Brésilienne Luisa Stefani.

Dabrowski et Routliffe ont vaincu Dolehide et Krawczyk en demi-finale à Wimbledon le mois dernier avant de s’incliner devant la Tchèque Kateřina Siniaková et l’Américaine Taylor Townsend en finale.