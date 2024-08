Après la chute du favori Jannik Sinner au troisième tour, c’est au tour d’Alexander Zverev et d’Hubert Hurkacz de plier bagage en quarts de finale de l’Omnium Banque Nationale.

Zverev s’est d’abord en trois manches de 7-6, 1-6 et 6-4 contre l’Américain Sebastian Korda.

Après une première manche âprement disputée, à l’issue de laquelle Korda a remporté le bris d’égalité (7-5), Zverev a repris les commandes de la partie. Il menait 4-1 à la deuxième manche lorsque Korda a lourdement chuté au sol. On a craint pour sa santé, compte tenu de la qualité de son jeu amoindrie au cours des échanges suivants.

« Physiquement, tout va bien, c’est le plus important pour moi, ne pas avoir de blessure et me sentir bien sur le court. Lorsque c’est le cas, je peux produire un très bon tennis », a commenté Korda après la partie.

PHOTO GRAHAM HUGHES, LA PRESSE CANADIENNE Sebastian Korda célèbre après sa victoire contre Alexander Zverev

Mais Korda a repris ses esprits, et s’est présenté en pleine forme à la manche finale. La marque était égale à 4-4 lorsque Zverev a été brisé. Korda a ensuite remporté facilement son service, et la partie.

Zverev était le seul joueur toujours actif à avoir déjà gagné l’Omnium Banque Nationale. Il s’agit seulement d’une deuxième victoire en carrière pour Korda contre un membre du top 5. Il présente maintenant une fiche de 2-8 contre les membres du top 10 mondial.

Sang-froid

Quelques minutes après Zverev, c’était au tour de la quatrième tête de série Hubert Hurkacz de tomber. Il s’est incliné en trois manches de 3-6, 7-6 et 7-5.

PHOTO ERIC BOLTE, USA TODAY SPORTS Alexei Popyrin

Au cours du duel, son adversaire Alexei Popyrin a fait preuve d’un calme extrême dans les moments importants. Il a de justesse eu le dessus lors du bris d’égalité en deuxième manche, qu’il a remporté à 7-5.

La tension s’est développée tout au long du duel entre les adversaires. Après ses plus beaux coups, Popyrin invitait la foule à célébrer avec lui, au grand dam d’Hurkacz. On a vu le Polonais manquer de concentration en fin de match, passant beaucoup de temps à rouspéter à l’officiel après les échanges.

Avec la chute de Zverev et Hukacz, Andrey Rublev est le seul membre du top cinq des têtes de série toujours actif à l’Omnium Banque Nationale.