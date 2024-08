La pluie incessante provoque des reports de matchs, mais surtout, elle fait des mécontents, à l’Omnium Banque Nationale de Montréal. Or, ces reports seraient moindres si le court central disposait d’un toit. Aucun projet n’a été déposé en ce sens, mais cela pourrait changer.

Vendredi, tous les matchs ont été annulés en raison des vestiges de la tempête Debby. Avec un toit, les cinq matchs qui étaient prévus sur le court central auraient pu être maintenus. « Un toit, ça nous intéresse encore, et aujourd’hui plus que jamais », commente la directrice du tournoi Valérie Tétreault, en entrevue avec La Presse.

L’organisatrice se donne pour objectif de déposer un projet en ce sens dans la prochaine année. Ainsi, un toit pourrait être construit à « moyen terme ».

Quelques étapes sont toutefois nécessaires avant que cela ne soit possible. Notamment, il faudra vérifier la solidité de la partie sud du stade. Certaines de ses portions remontent au stade de baseball Jarry, construit en 1969.

Avant même de déposer un projet, il faudra comprendre les travaux à faire pour stabiliser et sécuriser cette portion. Valérie Tétreault, directrice de l’Omnium Banque Nationale

Plusieurs tournois du Masters 1000 misent déjà sur un toit. C’est le cas à Paris et à Shanghai. À Rome, il y en aura un à partir de 2026. À Cincinnati, le stade principal n’est pas couvert. Cela n’empêche toutefois pas les organisateurs d’investir. Une somme monstre de 260 millions de dollars servira à ajouter des terrains au site, et à améliorer l’expérience client.

« De ces 260 millions-là, 160 viennent de la Ville. On voit vraiment que les villes sont de plus en plus déterminées à améliorer leurs infrastructures de tennis », analyse Valérie Tétreault.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, ARCHIVES LA PRESSE Le court central du stade IGA

Montage financier

Le constat de l’ancienne joueuse est évident : pour se doter d’un toit, l’Omnium Banque Nationale aura besoin du soutien financier de la Ville de Montréal et des autres ordres de gouvernement. Le tournoi est orchestré par Tennis Canada, un organisme à but non lucratif qui n’aura pas les reins assez solides pour se payer une telle construction. En 2019, Eugène Lapierre avait indiqué que l’ajout du toit coûterait environ 70 millions, mais évidemment, l’évaluation n’est plus à jour.

Aucune demande n’a toutefois été transmise aux décideurs politiques en ce sens. Du côté de Québec, une enveloppe de 300 millions était prévue pour le développement d’infrastructures récréatives, sportives et de plein air lors du budget 2023. Parmi les 322 projets retenus pour ce financement figurent la rénovation et la mise aux normes du stade IGA, au coût d’un peu plus de 2 millions.

PHOTO RICHARD DREW, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Le court central des Internationaux des États-Unis, disputés à New York, dispose d’un toit rétractable depuis 2016.

« En ce qui a trait au toit du stade, il est important de préciser que l’organisme n’a formulé aucune demande en ce sens dans le cadre de ce premier appel à projets du programme de financement, ce qui signifie que ce volet n’a pu être analysé par le Ministère », explique toutefois le cabinet de la ministre du Sport Isabelle Charest.

De son côté, l’administration de la mairesse de la métropole, Valérie Plante, assure garder des contacts réguliers avec Tennis Canada.

« Nous allons poursuivre nos échanges avec eux pour l’amélioration des infrastructures du stade », a indiqué la responsable des sports et loisirs du comité exécutif de la Ville, Caroline Bourgeois, dans une déclaration écrite.

En 2022, la Ville a prolongé le bail du stade IGA pour une durée de 30 ans. En vertu de ce bail, il est du ressort de Tennis Canada de déterminer les bonifications nécessaires pour le stade, tant que ces ajustements respectent un « cadre réglementaire ».

« Montréal accueille favorablement les propositions qui permettraient d’améliorer les infrastructures sportives sur son territoire et de positionner Montréal comme ville sportive de premier plan », a commenté Mme Bourgeois.

Lors de son passage lors de la dernière édition du tournoi à Montréal, en 2023, le premier ministre François Legault avait manifesté un certain intérêt pour l’installation d’un toit sur le court central.

« Il y a beaucoup de demandes pour les infrastructures sportives. Nous avons promis en campagne électorale de mettre 1,5 milliard de dollars [sur 10 ans] et nous devons décider avec les municipalités quelles sont les priorités », avait-il ajouté.

« Il faut voir ce qu’on fait avec le stade dans l’année, avait ajouté le premier ministre. C’est quand même un tournoi qui dure une dizaine de jours. Déjà qu’on a le Stade olympique et son toit qui coûtent cher », avait-il lancé.

Unanimes

Questionnés sur la possibilité d’un nouveau toit à Montréal, la plupart des participants à l’Omnium Banque Nationale n’ont pas osé se mouiller. « Oui, s’ils ont l’argent, oui ! », s’est borné à dire Kei Nishikori. « Ce n’est pas ma décision, mais tous les tournois en Amérique du Nord n’ont pas de toit, sauf Flushing Meadows. On en voit plus en Europe », a de son côté commenté Alexander Zverev.

PHOTO ERIC BOLTE, USA TODAY SPORTS Stéfanos Tsitsipás

Stéfanos Tsitsipás, particulièrement loquace cette semaine, a bien voulu s’étendre sur le sujet. « On va atteindre un point où les tournois Masters 1000 auront tous un toit. Il y a une grosse amélioration partout dans les infrastructures, a-t-il noté. Je suis sûr qu’on va voir des toits ici et à Toronto dans quelques années. »

« S’il y a des retards, ça fait partie de l’environnement, c’est bon pour le climat quand il pleut. La pluie peut nous calmer. Personnellement, ça ne me dérange pas de temps en temps », a-t-il philosophé.

Changements importants dès l’an prochain

D’ici l’installation d’un nouveau toit, l’Omnium Banque Nationale doit composer avec des changements plus pressants. Dès 2025, le tournoi prendra de l’envergure. Le tableau principal passera de 56 à 96 joueurs, et sept séances seront ajoutées, y compris un tour supplémentaire. Le tout, étalé sur 12 jours.

En vertu des standards de l’ATP, le site du stade IGA manquait de terrains pour aspirer à une telle expansion. Une dérogation lui a donc été accordée, à condition que des terrains de pratique à l’extérieur du site soient accessibles aux joueurs.

« Certains sites, tant privés que publics, sont déjà considérés, explique Mme Tétreault. On étudie les options pour prendre les meilleures décisions. »

L’Omnium Banque Nationale devra revamper ces sites pour s’assurer que leur surface soit identique à celle retrouvée sur ses terrains principaux.