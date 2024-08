La LNH regorge de joueurs dits de deuxième génération. En finale, Matthew Tkachuk, fils de Keith, a mené les Panthers à la Coupe Stanley, en compagnie de Sam Reinhart, fils de Paul. Tout ça au grand dam de Brett Kulak, défenseur des Oilers et neveu de l’ancienne gloire des Nordiques Stu Kulak.

Au baseball, l’avenir des Blue Jays était il y a peu incarné par Vladimir Guerrero fils, Bo Bichette et Cavan Biggio, les garçons de Vladimir, Dante et Craig.

Au tennis, le phénomène est nettement moins commun, et c’est pourquoi l’histoire de Sebastian Korda retient l’attention par les temps qui courent.

Korda s’est qualifié samedi pour les quarts de finale de l’Omnium Banque Nationale. Et bien que l’amateur moyen pensera immédiatement à Alberto Korda, photographe cubain derrière le fameux portrait de Che Guevara, Sebastian Korda est plutôt le fils de Petr Korda, ancien numéro 2 mondial.

La semaine dernière, Sebastian Korda a triomphé à Washington. Ce faisant, lui et Petr sont devenus le premier duo père-fils à remporter le même tournoi dans l’histoire de l’ATP. Autre preuve de la rareté des joueurs de deuxième génération : maintenant que Sebastian est classé 18e au monde, lui et Petr sont devenus le premier duo père-fils à avoir atteint le top 20.

Dans l’élite de l’ATP, on retrouve aussi le Norvégien Casper Ruud, dont le père, Christian, a atteint le 39e rang mondial.

Sebastian Korda semblait bien embêté lorsqu’on lui a demandé s’il avait une théorie expliquant le peu d’athlètes de haut niveau de deuxième génération dans son sport.

« Je n’en ai aucune idée, a-t-il admis. Mes parents ont été bons avec nous et nous ont laissés choisir ce qu’on aime. J’ai joué au hockey jusqu’à l’âge de 11 ans, j’ai encore de bons amis dans la LNH. Je ne sais pas pourquoi les autres fils de joueurs ne jouent pas. Mais il y a Casper et moi, on est quelques-uns. »

Évidemment, l’aspect financier ne lui a sans doute pas nui. Son père a enregistré des gains de plus de 10 millions de dollars au cours de sa carrière. Dans sa fiche sur le site de l’ATP, on lit par ailleurs que Steffi Graf et Andre Agassi ont été ses « mentors », le genre de relation que l’on devine plus difficilement accessible à un jeune qui n’a pas grandi dans une famille de tennis.

Hausse rapide

Voilà bientôt deux ans que Korda gravite autour du 25e rang, mais il profite actuellement d’un concours de circonstances favorable – notamment la dispersion des joueurs en raison des JO – pour poursuivre sa progression. Sa victoire en finale à Washington lui a permis une première incursion dans le top 20. Et les astres se sont alignés pour le guider en quart de finale cette semaine, ce qui devrait le propulser parmi les 15 premiers.

PHOTO NICK WASS, ASSOCIATED PRESS Sebastian Korda, début août, au tournoi de Washington

Son premier match, mercredi, n’a duré que trois jeux ; Vasek Pospisil a abandonné, blessé. Il devait remettre ça en soirée jeudi, mais la pluie a repoussé son match à vendredi, puis à samedi, où il devait jouer deux fois plutôt qu’une. Mais voilà qu’après son premier match, gagné 6-4, 7-6 (4) contre son compatriote Taylor Fritz, il a appris que son rival du troisième tour, Casper Ruud, déclarait forfait.

Je me préparais à une longue journée. Je n’ai pas souvent joué deux matchs dans une même journée, ce n’est pas facile. Je pourrais encore jouer deux matchs [dimanche], donc je dois me reposer. Ça m’aide d’avoir disputé un seul match aujourd’hui. Sebastian Korda

Cela dit, avant de penser à peut-être jouer deux matchs dimanche, il a intérêt à se concentrer sur son premier match, qui l’opposera à l’Allemand Alexander Zverev, 2e tête de série.

La pluie, encore

L’horaire de Korda illustre bien la gymnastique des organisateurs après que la pluie a chamboulé les journées de jeudi et vendredi.

Il est en effet un des sept joueurs qui devaient disputer deux duels samedi. Or, les joueurs situés dans la moitié inférieure du tableau (dont il fait partie) auront également deux matchs au programme dimanche, afin que la finale puisse se tenir lundi comme prévu. Comme la moitié supérieure du tableau était plus avancée dans le déroulement du tournoi, ces joueurs ont pu disputer les quarts de finale samedi soir.

La pluie s’est par ailleurs réinvitée samedi en début de soirée, le temps d’une courte, mais intense, ondée. Le jeu a été interrompu pendant un peu plus d’une heure.

L’averse n’a pas fait que des malheureux ; des dizaines d’amateurs en ont profité pour se prendre en photo devant un arc-en-ciel digne des Calinours.