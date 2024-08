Départ de l’hôtel à 8 h. Un premier match qui commence à 11 h, qui finit à 13 h 30. Une pause de cinq heures. Puis un autre match, interrompu non pas une, mais deux fois par la pluie.

Il était 21 h 29 quand Arthur Rinderknech a retourné un service de Hubert Hurkacz dans le filet, confirmant la deuxième victoire de la journée de Hurkacz à l’Omnium Banque Nationale, samedi. Avec cette victoire de 4-6, 6-3 et 6-4, le Polonais a accédé aux quarts de finale et complété une journée de travail de 4 h 36 min sur les terrains, en plus des pauses susmentionnées.

Bien des joueurs auraient simplement levé les feutres après la poignée de main à l’arbitre et à l’adversaire. Pas Hurkacz.

Confirmant sa réputation d’athlète accessible, il a fait le tour du court Rogers pour prendre des photos, donner des poing-à-poing aux jeunes et aux moins jeunes, signer de grosses balles de tennis.

Ça s’est poursuivi pendant la marche entre le terrain et la zone d’entrevues, où un partisan après l’autre se photographiait avec lui. Il serait tombé d’épuisement qu’il n’y aurait pas manqué de Simon de Cyrène pour l’aider à se relever.

Mais c’est avec un large sourire que Hurkacz s’est présenté devant les micros. Après tout, il venait de souligner son retour au jeu en gagnant ses matchs de deuxième et troisième tours (il avait un laissez-passer au premier tour), d’abord contre Thanasi Kokkikanis, puis contre Rinderknech.

PHOTO DAVID KIROUAC, USA TODAY SPORTS Hubert Hurkacz

Les fans étaient incroyables, j’étais vraiment content de les revoir et de recommencer à jouer. Quand tu ne fais qu’enchaîner les tournois, tu n’as pas le temps de prendre un pas de recul et d’apprécier ce que tu as fait. Cette pause m’a permis de réfléchir. Hubert Hurkacz

C’est un retour au jeu des plus particuliers qui attendait Hurkacz. Blessé au ménisque à Wimbledon, il craignait que sa saison 2024 ne soit terminée. Il est finalement passé sous le bistouri le 15 juillet.

De retour en pleine forme

Trois semaines plus tard, le revoici en pleine forme, enfilant deux victoires de suite, certes contre des adversaires classés hors du top 60, mais tout de même. Dans les deux cas, il a perdu la première manche avant de gagner les deux suivantes.

« C’est dur à décrire, surtout après ce que j’ai vécu, a indiqué Hurkacz, 6e raquette mondiale. Je ne savais pas si j’allais rejouer cette année, j’ai été opéré il y a trois semaines et je reviens en jouant deux matchs la même journée. Normalement, tu ne reviens pas trois semaines après une opération au ménisque ! Je suis vraiment reconnaissant envers mon physiothérapeute et mon préparateur physique. Sans eux, je n’aurais pas pu jouer ici. »

Après tout ça, le genou a tenu le coup. « Peut-être un peu d’enflure », a-t-il avoué.

C’est une des meilleures journées de ma carrière. Je ne savais pas si j’allais même être capable de courir correctement, et j’ai gagné deux matchs. Je vais m’en souvenir toute ma vie. Hubert Hurkacz

Sa drôle de semaine va se poursuivre. La pluie a fait en sorte qu’il n’a amorcé son tournoi que samedi, « comme quand je passais par les qualifications ! ». Et un confrère lui a fait remarquer que pour gagner le tournoi, il devrait remporter cinq matchs en trois jours : deux autres ce dimanche et la finale lundi.

« Ce sera comme un tournoi U12, a-t-il blagué. C’est un défi, mais il y a deux matchs de faits. »

Prêt à recommencer ? « Bien sûr. »

Ainsi s’est conclu son point de presse. Dès que les micros se sont abaissés, des « Hubie, Hubie » ont retenti près de la barricade. Et Hurkacz est retourné signer des autographes.

Sinner mord la poussière PHOTO DAVID KIROUAC, USA TODAY SPORTS Jannik Sinner félicite Andrey Rublev. Épuisé, l’Italien Jannik Sinner a été éliminé par le Russe Andrey Rublev en trois manches (6-3, 1-6, 6-2) en quart de finale samedi. Après avoir affronté la pluie et battu le Chilien Alejandro Tabilo déjà dans la journée, le corps du numéro un mondial ne parvenait plus à suivre. Pourtant, la deuxième manche laissait penser que Sinner avait retrouvé des sensations sur le court central. Un set conclu 6 jeux à 1 en seulement 27 minutes. Mais avant d’attaquer l’ultime bataille, l’Italien se palpait, en grimaçant, une zone autour de l’aine, parlant de douleur à son clan en tribune. À bout de souffle après les longs échanges, Sinner n’a pas abandonné, mais n’a pas été en mesure de répondre à l’intensité d’Andrey Rublev. Le Russe aussi avait déjà joué samedi, mais il avait passé seulement 1 heure sur le court contre Brandon Nakashima (6-2, 6-2).