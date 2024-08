(Toronto) Aryna Sabalenka est éliminée de l’Omnium Banque Nationale à Toronto.

Joshua Clipperton La Presse Canadienne

La deuxième tête de série et troisième joueuse mondiale a été surprise 6-4, 6-2 par l’Américaine Amanda Anisimova en quarts de finale, samedi, dans un stade Sobeys balayé par le vent.

Sabalenka, double championne en titre des Internationaux d’Australie, a perdu contre la 132e joueuse mondiale pour la cinquième fois en sept duels.

« Je l’ai affrontée plus tôt cette année aux Internationaux d’Australie lorsqu’elle était en feu. J’y suis allée avec un plan de match un peu différent et j’ai été très contente de la façon dont j’ai pu l’exécuter aujourd’hui », a déclaré Anisimova.

Elle a brisé la Bélarussienne à 5-4 en première manche, enlevant ainsi la première manche. Sabalenka a lancé sa raquette sur le court en signe de frustration.

Anisimova a de nouveau brisé Sabalenka pour prendre l’avance 4-2 dans la deuxième manche. Elle a ensuite conservé son service pour mener 5-2.

Sabalenka, qui s’est retirée de Wimbledon à cause d’une blessure à une épaule et qui n’a pas participé aux Jeux olympiques de Paris, a commis sa huitième et dernière double faute du match dans le huitième jeu pour sceller la victoire d’Anisimova.

Cette dernière affrontera dimanche l’Américaine Emma Navarro, huitième tête de série, qui a battu sa compatriote Taylor Townsend 6-3, 7-6 (5) plus tôt dans la journée.

« Elle joue de l’excellent tennis présentement. Je suis certaine que ce sera un match difficile », a indiqué Anisimova à propos de Navarro.

PHOTO CHRIS YOUNG, LA PRESSE CANADIENNE Emma Navarro

Cette défaite de Townsend met fin à une semaine pleine de rebondissements pour la 71e raquette mondiale. Après s’être qualifiée pour le tableau principal en tant que remplaçante, sa rivale au premier tour, l’Ukrainienne Dayana Yastremska (16e), a abandonné au milieu de la deuxième manche, mardi.

Elle a ensuite écrasé l’Ontarienne Marina Stakusic et la Lettonne Jelena Ostapenko (4e) pour devenir la première « lucky loser » à atteindre les quarts de finale d’un tournoi WTA 1000.

La championne en titre toujours en lice

En soirée samedi, la championne en titre et troisième tête de série du tournoi, l’Américaine Jessica Pegula, a défait sa compatriote Peyton Stearns 6-4, 7-5.

« Les conditions étaient très difficiles, il y avait beaucoup de vent et de rafales, a dit Pegula. Je me suis juste rappelée sur quoi je devais me concentrer. »

Elle se mesurera en demi-finales à la Russe Diana Shnaider (14e), tombeuse de sa compatriote Liudmila Samsonova (6e) 4-6, 6-1, 6-4 en quarts.

Shnaider avait éliminé la veille la favorite du tournoi, l’Américaine Coco Gauff.

L’an dernier, Pegula l’avait emporté contre Samsonova en finale à Montréal.

Cette année, la finale sera présentée lundi au lieu de dimanche en raison des Jeux olympiques de Paris.

Deux duos canadiens en demi-finales

Par ailleurs, en double, la Québécoise Leylah Fernandez et sa sœur cadette Bianca sont venues à bout de la Française Kristina Mladenovic et de la Chinoise Zhang Shuai 5-7, 7-5, 12-10 en quarts de finale.

« Nous nous sommes battues du premier au dernier point. Je suis contente de pouvoir jouer en double avec ma sœur », a commenté l’aînée de la famille Fernandez.

Les deux sœurs ont maintenant rendez-vous avec l’Ontarienne Gabriela Dabrowski et la Néo-Zélandaise Erin Routliffe, qui se sont imposées 3-6, 6-3, 10-4 devant la paire formée de l’Ontarienne Ariana Arseneault et de l’Albertaine Mia Kupres.

Il y aura donc au moins une Canadienne en finale lundi.