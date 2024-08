Les vestiges de la tempête Debby donnent des maux de tête aux organisateurs de l’Omnium Banque Nationale. Toute la programmation de vendredi est annulée.

Trois matchs avaient déjà été reportés jeudi soir, en raison de la pluie. Thanasi Kokkinakis et Hubert Hurkacz devaient croiser le fer sur le central, suivis de Sebastian Korda et Taylor Fritz. Flavio Cobolli et Arthur Rinderknech devaient faire de même, sur le court Rogers.

Les deux premières têtes de séries devaient jouer vendredi. Initialement, le favori Jannik Sinner devait affronter Alejandro Tabilo en début d’après-midi. La seconde tête de série, Alexander Zverev, devait se mesurer à Holger Dune à 19 h.

En vertu du plan initial, la finale du tournoi doit se tenir lundi. Plusieurs joueurs présents à Montréal espèrent participer au prochain grand tournoi, qui commence à Cincinnati dès dimanche.