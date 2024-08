Les vestiges de la tempête Debby donnent des maux de tête aux organisateurs de l’Omnium Banque Nationale. La fin du deuxième tour devait commencer à midi vendredi, mais elle devra finalement attendre au moins jusqu’à 13 h 30.

Trois matchs ont déjà été reportés jeudi soir, en raison de la pluie. Thanasi Kokkinakis et Hubert Hurkacz devaient croiser le fer sur le central, suivis de Sebastian Korda et Taylor Fritz. Flavio Cobolli et Arthur Rinderknech devaient faire de même, sur le court Rogers.

L’horaire du tournoi a été modifié, de sorte que les gagnants de ces parties doivent disputer deux matchs d’ici la fin de la journée.

Si dame nature fait preuve de clémence, les deux premières têtes de séries devraient jouer mercredi. Initialement, le favori Jannik Sinner devrait affronter Alejandro Tabilo en début d’après-midi. La seconde tête de série, Alexander Zverev, devrait se mesurer à Holger Dune à 19 h.

Les partisans seront remboursés si aucun match ne se termine au cours de la journée, ou si moins de 90 minutes de jeu ne sont disputées.