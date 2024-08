PHOTO ERIC BOLTE, USA TODAY SPORTS VIA REUTERS CON

Vous avez sûrement déjà entendu qu’il faut laisser ses problèmes familiaux à la maison pour performer au travail. Pour Stéfanos Tsitsipás, la chose est manifestement plus difficile à faire qu’à dire.

La Presse Canadienne

Tsitsipás, huitième tête de série, a été surpris d’entrée de jeu à l’Omnium Banque Nationale par le Japonais Kei Nishikori en deux manches de 6-4 et 6-4. Il ne s’est pas gêné pour critiquer son entraîneur – en l’occurrence son père – pour expliquer ses déboires.

Le Grec trouve que ses frappes manquent de mordant depuis environ cinq jours. Cela s’explique notamment par un changement du cordage de sa raquette. Lors d’une séance de pratique, jeudi, il a eu une confrontation corsée avec son père Apóstolos sur le sujet.

« Je pense que le minimum dont j’ai besoin, c’est d’un entraîneur qui écoute ma rétroaction et essaie de s’ajuster à mes besoins. En ce sens, mon père n’a été ni très intelligent ni bon à négocier avec ses situations ni bon à lire ce qui se passe sur le court », a fustigé le joueur en point de presse.

Après cette sortie éclatante, Stéfanos Tsitsipás ignore s’il souhaite conserver les services de son père.

« C’est vraiment une mauvaise performance et ce n’est pas la première fois qu’il fait ça. Je suis vraiment déçu de lui », a tranché Tsitsipás.

Sur papier, Tsitsipás a disputé un très bon match. Il a réussi neuf as, converti 72 % de ses tentatives de premier service, en plus de réussir neuf coups gagnants. Il a toutefois été incapable de répondre aux balles plus défensives que lui aura servies Kei Nishikori. C’est ce qui aura fait la différence.

« Mes balles étaient plutôt mortes. Je suis un joueur qui profite des gros coups, de la lourdeur de mes coups, je n’ai pas été capable de le faire aujourd’hui », a-t-il analysé.

En carrière, Kei Nishikori a remporté deux de ses trois duels contre Stéfanos Tsitsipás.

Medvedev aussi sorti d’entrée de jeu

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE Daniil Medvedev

Moins d’une heure plus tard sur le court central, ce fut au tour du Russe Daniil Medvedev, troisième tête de série, de se voir montrer la porte de sortie, en trois manches de 6-4, 1-6, 6-2 contre l’Espagnol Alejandro Davidovich Fokina, classé 42e au monde, en 1 h 55 minutes.

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE L’Espagnol Alejandro Davidovich Fokina

Avant ce match, Davidovich Fokina n’avait jamais battu Medvedev en quatre affrontements, dont trois joués sur surface dure. Jeudi, il a retrouvé ses moyens après avoir été dominé à la deuxième manche, et après une pause toilette d’environ 15 minutes après cette deuxième manche, pour se sauver avec le match grâce à des bris lors des premier et cinquième jeux de la manche décisive.

Zverev rapidement victorieux

Les statistiques de leurs affrontements passés rendaient le match de jeudi entre Alexander Zverev et Jordan Thompson intrigant. Zverev a pris les moyens pour éviter toute forme de suspense, écrasant Thompson 6-1, 6-1 en seulement 63 minutes.

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE Alexander Zverev

Zverev, un Allemand classé quatrième à l’ATP et deuxième tête de série du tournoi, et Thompson, un Australien qui excelle en double, mais qui ne peut être pris à la légère en simple, comme le témoigne sa 30e position au classement, avaient croisé le fer trois fois dans le passé.

Thompson avait gagné les deux derniers duels, un en février dernier et l’autre en octobre 2023. La seule victoire de Zverev remontait au mois d’août 2017 à Washington, et après qu’il eut perdu la première manche.

Jeudi, l’Allemand de 27 ans s’est rapidement imposé, avec un bris dès le deuxième jeu du match et un second lors du sixième jeu de la manche initiale.

Il a ajouté deux bris en deuxième manche, en route vers une avance de 4-0 et un dernier, pour clore le duel.

Zverev n’a réussi que 47 % de ses premiers services, ce qui ne l’a pas empêché d’inscrire six as et de ne concéder aucune chance de bris. Il a également gagné 94 % des points après avoir placé sa première balle en jeu.

Il a aussi frappé 20 coups gagnants contre seulement huit fautes directes.

En troisième ronde, Zverev affrontera le vainqueur du match entre le Danois Holger Rune, classé 13e tête de série, et l’Espagnol Pablo Carreno Busta.