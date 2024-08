Denis Shapovalov est un grand émotif. De son parcours inattendu en demi-finale à Montréal en 2017, on se souvient d’un athlète qui ne se contentait pas de carburer à l’énergie de la foule ; il la nourrissait.

Ces derniers jours, on a toutefois vu le revers de la médaille, le mauvais côté des émotions. Cette semaine frustrante s’est conclue sous un soleil de plomb, mercredi après-midi au stade IGA, par une défaite de 6-4, 7-5 face à l’Américain Brandon Nakashima dans un duel de premier tour.

Une semaine frustrante pour les raisons que l’on connaît. Il y a quelques jours à Washington, Shapovalov a été disqualifié de son match de quart de finale en raison de propos jugés déplacés. L’évènement a fait jaser la planète tennis, de Daniil Medvedev à Alexander Zverev, en passant par son compatriote Vasek Pospisil.

À son point de presse d’avant-tournoi, lundi, cinq des six questions qui lui ont été adressées portaient sur ce sujet. Chaque fois, il a vidé son sac.

Mercredi, sa frustration s’est exprimée sur le terrain, principalement les deux seules fois du match où son service a été brisé. Raquette lancée, gestuelle en direction de la loge où était assise sa mère, et même – pourquoi pas ? – un coup de raquette autoasséné à la tête, à la Mikhail Youzhny en 2008, le sang en moins. Essentiellement le même genre de comportement qui lui avait été reproché à Washington, mais visiblement dans les limites de l’acceptable, cette fois.

Puis, en point de presse, le sujet de sa disqualification est revenu sur le tapis. Normal, car lors de sa rencontre avec les médias lundi, il avait confié avoir été incapable de dormir pendant deux jours à la suite de l’évènement susmentionné.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Denis Shapovalov

Alors, les problèmes de Washington lui ont-ils trotté dans la tête ? « Je ne pense pas. Non. Au bout du compte, ce qui a fait la différence, c’est que je n’étais pas au point lors de deux jeux, et lui a été solide », a-t-il d’abord répondu.

Son impatience a encore davantage paru à la relance. « J’ai déjà répondu aux questions sur le sujet et je sens que je n’ai parlé que de ça cette semaine. Il y a des choses bien plus importantes. Félix [Auger-Aliassime] a gagné une médaille olympique et je n’ai pas eu une seule question sur le sujet. On en parle depuis trop longtemps, je ne veux plus en parler. »

Erreurs coûteuses

Shapovalov souhaitait passer à autre chose et une victoire l’y aurait certainement aidé.

Sauf que Nakashima ne l’entendait pas ainsi. L’Américain n’a pas été impérial au service, mais il a excellé quand l’enjeu le commandait. Il a par exemple offert quatre balles de bris à Shapovalov ; il a remporté les quatre échanges.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Brandon Nakashima

À l’inverse, Shapovalov a été victime d’un bris tard dans chaque manche – au neuvième jeu dans la première, au onzième jeu dans la deuxième.

« C’est décevant, je sens que j’ai eu mes chances, je servais bien, puis je lui ai donné les deux manches. C’est ça qui était frustrant », a-t-il expliqué.

« Il a très bien servi, a rappelé le Torontois. Puis, à mon service [au neuvième jeu en première manche], j’ai fait un coup droit mou, et je me suis retrouvé sous pression. J’ai commis deux doubles fautes, alors je me suis retrouvé en retard par un bris. Puis, sur son service, j’ai eu la chance de faire 0-40 et j’ai manqué la ligne par des millimètres. Le tennis, ça se décide parfois sur pas grand-chose. »

La pression

C’est à Montréal que la carrière de Shapovalov a décollé, mais la magie n’y opère visiblement plus.

Le blond jeune homme a maintenant perdu ses quatre derniers matchs au Masters 1000 canadien. Il s’était incliné au premier tour au stade IGA en 2022, au deuxième tour à Toronto en 2021 (il avait reçu un laissez-passer au premier tour), et au deuxième tour à Montréal en 2019.

Je suis très dur envers moi-même et c’est peut-être quelque chose que je dois changer. Je dois accepter que parfois, j’aurai de moins bonnes semaines. Denis Shapovalov

« Je ne veux pas dire que c’est de la pression additionnelle de jouer ici, car c’est très excitant, a dit l’homme de 25 ans. Mais c’est ici que je me suis fait un nom. Je sens que je suis redevable aux fans. Je veux être bon, mais je dois peut-être être moins dur envers moi-même. Malheureusement, au tennis, la plupart des semaines se passent comme celle-ci. Je suis sûr que d’autres joueurs ont des difficultés à la maison. »

N’est pas Roger Federer qui veut. Le Suisse s’était forgé une tradition d’excellence à Bâle. Ailleurs aussi, mais bon. Toujours est-il que dans sa ville natale, il montrait une fiche de 46-3 ; en dix présences, il a gagné sept fois et a perdu trois fois en finale.

Mais comme on le disait, n’est pas Federer qui veut. Ce qui est toutefois le problème d’une majorité de joueurs, à deux ou trois exceptions près.