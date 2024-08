Que l’on pense à la demi-finale Raonic-Pospisil en 2013, à Denis Shapovalov qui bat Rafael Nadal en 2017, à Novak Djokovic qui se révèle à la planète tennis au parc Jarry, l’Omnium Banque Nationale a créé sa part de moments mémorables au fil des ans. C’est, disons, moins bien parti cette année, avec les défaites d’entrée de jeu des cinq Canadiens en lice : Shapovalov, Félix Auger-Aliassime, Milos Raonic, Vasek Pospisil et Gabriel Diallo.

Une première depuis 2005

La plus jeune génération ne le sait peut-être pas, mais le tennis canadien n’a pas toujours assuré une présence dans le top 30 mondial. La présente édition du tournoi montréalais nous ramène d’ailleurs à cette époque où le pays s’estimait chanceux de compter un représentant dans le top 100. Ainsi, c’est la première fois depuis 2005 qu’aucun Canadien n’atteint le deuxième tour du tournoi montréalais, lors du volet masculin de la compétition. Tard mercredi soir, la directrice du tournoi, Valérie Tétreault, s’est dite « déçue, comme les amateurs », de la tournure des évènements. « Dans les dernières années, s’il y a des matchs où on a vibré, c’est avec les victoires des Canadiens, a-t-elle convenu. Plus il y en a dans le tableau, plus on a des chances. Pour Félix, on était conscients qu’on devait gérer nos attentes, qu’on lui en demandait beaucoup avec la transition depuis Paris. En plus, il jouait contre un adversaire qui semblait voir la balle comme un ballon de plage ! »

Des laissez-passer aux poubelles

Les cas de Raonic et Pospisil font encore plus mal, car les deux plient bagage pour des raisons de santé. Raonic a jeté l’éponge une trentaine de minutes avant son match, mardi, tandis que Pospisil l’a fait après trois jeux mercredi. Ce dernier disait, pas plus tard que dimanche, qu’il était en pleine santé « pour la première fois en 18 mois ». « À Paris, Milos n’avait pas de blessure. C’est un coup de malchance, estime Tétreault. Ce sont des choses qu’on ne contrôle pas, mais qui sont plus présentes quand un joueur est près de la fin de sa carrière. » Le problème, c’est que les deux vétérans ont eu accès au tableau principal grâce à des laissez-passer. Et ces laissez-passer sont souvent attendus par des jeunes qui tentent de percer, et pour qui un tel accès direct donne un sérieux coup de pouce financier. C’est le cas d’Alexis Galarneau, qui a dû passer par les qualifications, où il a été battu au deuxième tour. « Je pense à d’autres jeunes, j’ai déjà été à leur place, a rappelé Tétreault. Je suis capable de me mettre dans les chaussures d’Alexis qui regarde ça aller, qui a bataillé fort, qui a bien joué en qualifs. Il la voulait, la wild card. »

Les vedettes

Ces défaites des Canadiens s’ajoutent aux absences de Carlos Alcaraz et Novak Djokovic, probablement les deux plus grandes vedettes du circuit à l’heure actuelle, même si Djokovic ne fait pas l’unanimité. Parlant de ne pas faire l’unanimité, Alexander Zverev, un mois après qu’une entente à l’amiable eut annulé son procès pour violence conjugale, fait partie des têtes d’affiche encore en lice. Reste à voir quel genre d’accueil il recevra. Quoi qu’il en soit, il y aura plus d’espace à occuper pour Daniil Medvedev et Jannik Sinner, champions de tournois du Grand Chelem. « Quand je vois un Daniil Medvedev à 11 h sur le central, je trouve que ça part en force. Quand on voit l’enchaînement de Medvedev, Zverev et Sinner, ça démontre qu’il y a encore énormément de grandes vedettes dans le tableau. »

Satanée météo

L’an dernier, la WTA en avait eu plein les bras avec la météo, avec comme résultat que Liudmila Samsonova avait dû disputer sa demi-finale et la finale la même journée. Elle n’avait plus de jus en finale et y avait été détruite 6-1 et 6-0. Le mauvais temps devrait encore chambouler l’horaire cette fin de semaine, conséquence lointaine de la tempête tropicale Debby. Par conséquent, tous les matchs de deuxième tour ont été programmés jeudi, afin que tous les joueurs soient rendus au même point en cas de flotte vendredi. « Pour vendredi, les dernières nouvelles, c’est qu’on pourrait avoir quelques fenêtres pour jouer. Ce qu’on ne veut pas, c’est une pluie continue pendant plusieurs heures. Si on peut trouver deux ou trois fenêtres, c’est suffisant pour jouer des matchs et ne pas perdre la journée. Donc je m’accroche à la fenêtre ! » L’OBN a d’ailleurs embauché un météorologue, une nouveauté cette année, afin de prendre des décisions plus éclairées en lien avec les aléas de la météo.