Si ce sont les adieux de Milos Raonic à Montréal, on devine qu’il ne les avait pas imaginés de cette façon.

À une trentaine de minutes de son match de premier tour contre le Danois Holger Rune à l’Omnium Banque Nationale, le Canadien a déclaré forfait. La cause : une blessure à l’épaule qui s’est déclarée ces derniers jours.

En point de presse, Raonic gardait tout de même la tête haute, mais ses mots, eux, ne laissaient aucun doute : cet énième coup dur lui fait mal.

« C’est un sentiment assez merdique, a-t-il laissé tomber, une expression qu’il répétera plus tard dans l’exercice. J’ai essayé de m’échauffer et j’avais vraiment des problèmes avec mon service. Je ne vois pas comment j’aurais pu être compétitif. Je peux composer avec plusieurs situations, mais sans mon service, ça serait difficile. »

Ancien numéro 3 mondial, Raonic vit une deuxième moitié de carrière pénible, marquée par un nombre incalculable de blessures, ce qui explique son 180e rang au classement de l’ATP.

L’OBN était seulement son septième tournoi en 2024 ; c’est la quatrième fois que les blessures sont directement responsables de sa perte. Deux fois, il a jeté la serviette pendant un match. Et c’est la deuxième fois qu’il déclare forfait avant un duel. Il l’avait également fait à Indian Wells, justement contre ce même Rune.

Mais cet abandon-ci lui fait plus mal que les autres.

J’ai souvent été dans l’impossibilité de jouer, mais cette fois-ci, c’est probablement plus difficile. Je n’ai pas joué ici depuis cinq ans, et comme on ne revient que dans deux ans, je ne sais pas si j’aurai la chance de jouer ici de nouveau. C’est vraiment merdique comme sentiment. Milos Raonic

Nouveau problème

S’il y avait pourtant un aspect du jeu qui souriait à Raonic ces derniers temps, c’était bien son service. Dans sa défaite de premier tour aux Jeux de Paris, il a réussi 29 as. Le mois dernier, sur l’herbe du Queen’s Club de Londres, il en a signé 47 dans son match de premier tour, un record de l’ATP pour un duel au meilleur de trois manches.

« J’ai quand même déjà eu des trucs mineurs à mon épaule auparavant. Ça n’a pas toujours été facile, a nuancé Raonic. Mais ce n’était jamais rien de grave.

« Ça s’est déclaré quand je suis arrivé ici sur surface dure. Je faisais des échanges, j’ai ressenti quelque chose, donc j’ai pris quelques jours de repos. Mais ce n’était même pas proche d’être au niveau où ça doit être. »

La fin approche-t-elle ?

Raonic l’a lui-même évoqué ; sa présence à Montréal lorsque l’ATP reviendra est bien sûr incertaine. Il a 33 ans, en aura 35 lorsque les hommes reviendront dans la métropole en 2026.

On ne retrouve que cinq joueurs de 35 ans ou plus dans le top 100 mondial en ce moment, mais aucun n’a la carrure de Raonic, répertorié à 6 pi 5 po et 216 lb. Le plus colosse du lot est Gaël Monfils, à 6 pi 4 po et 187 lb.

Le grand Torontois n’a toutefois pas voulu s’épancher sur son avenir.

« Ça s’est déclaré dans les 48 dernières heures. Donc je n’ai pas vraiment pu y réfléchir, a plaidé Raonic. J’essayais juste de me préparer pour aujourd’hui. J’ai eu des doutes sur ma capacité de jouer après que j’aie eu à annuler quelques entraînements. J’essaie d’être positif et de ne pas trop me projeter dans l’avenir tant que je n’ai pas plus d’informations. »

Sa blessure a conclu une première journée difficile pour les Canadiens inscrits au tournoi. Gabriel Diallo a également perdu son match de premier tour du tableau principal, tandis qu’Alexis Galarneau, unique représentant de l’unifolié à avoir survécu au premier tour des qualifications, a été défait au deuxième tour.

Dans un tableau dépourvu des numéros 2 et 3 que sont Novak Djokovic et Carlos Alcaraz, un long parcours d’un ou deux Canadiens ne nuira pas à l’engouement. C’est maintenant entre les mains de Félix Auger-Aliassime, de Denis Shapovalov et du vétéran Vasek Pospisil.

L’adversaire de Shapovalov connu À ce sujet, on connaît maintenant l’identité de l’adversaire de Denis Shapovalov au premier tour. Il s’agit de l’Américain Brandon Nakashima, 52e raquette mondiale et tombeur du Canadien Nicolas Arsenault lors des qualifications. À l’issue du tirage au sort, il avait été déterminé que Shapovalov affronterait d’entrée de jeu un des huit gagnants des qualifications. Ils en seront à un troisième duel ; Nakashima l’a emporté sur le gazon de Wimbledon en 2022, et Shapovalov s’est vengé sur la terre battue de Ronald-Garros l’année suivante.