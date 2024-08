Quelques minutes seulement avant son match en soirée contre le redoutable danois Holger Rune (13e), le Canadien Milos Raonic a annoncé qu’il se retirait de l’Omnium Banque nationale.

En conférence de presse immédiatement après l’annonce de sa décision, le puissant serveur a mentionné qu’il était blessé à une épaule. Il a senti que quelque chose clochait lors d'une séance d'entraînement.

« La sensation était vraiment décourageante. J’ai essayé de m’échauffer pour mon match d’aujourd’hui, et la chose la plus difficile à faire était de servir. Je ne pense pas que j’allais pouvoir être compétitif, loin de là. Je peux gérer beaucoup de choses, mais sans mon service, ce serait une journée difficile pour moi. J’ai ressenti une douleur à l’épaule et je dois voir ce qu’il en est », a-t-il déclaré, en guise d’entrée en matière.

Plus de détails à venir.