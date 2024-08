« J’ai grandi au coin de Jarry et Fabre. C’est juste à côté. Tu prends Jarry, tu conduis tout droit et en sept minutes, tu es arrivé ! »

Tous les joueurs québécois parlent de l’Omnium Banque Nationale (OBN) comme d’un tournoi « à la maison ». Mais il est difficile d’en trouver un qui sera plus à la maison, au parc Jarry, que Gabriel Diallo.

Il s’est initié au tennis au complexe sportif Claude-Robillard, tout juste de l’autre côté de la Métropolitaine. Il a joué « au foot, au basket » avec ses amis au parc Jarry. Il s’est entraîné et a travaillé ici même, au stade IGA. Il a même ses adresses locales chéries, le café Vito sur Villeray, le Tapeo un peu plus à l’est. Et pas question de loger à l’hôtel pendant l’OBN, surtout que ses parents demeurent encore là où il a grandi, à deux pas du colonel qui a sa tête sur un gros baril.

Je ne vais pas rester à l’hôtel, même si c’est très beau. Je préfère rester avec mes parents, et surtout manger la nourriture de la maison. Quand tu es en déplacement, c’est toujours les restos, les hôtels, ça devient redondant. Là, je serai à la maison et je serai bien reposé. Gabriel Diallo

Diallo devra l’être, parce que pour son match de premier tour, le gaillard de 22 ans se frottera à un adversaire coriace : Karen Khachanov, ancien numéro 8 au monde, maintenant 22e. Un beau défi pour celui qui vient au 141e rang mondial, un peu plus d’un an après ses débuts professionnels.

La valeur du travail

C’est dans le cadre d’une activité promotionnelle avec Cashmere que La Presse a pu s’asseoir pendant une quinzaine de minutes avec Diallo, dans les gradins du court Rogers. L’activité consistait en une clinique de tennis, dont les quelque 25 participants provenaient du programme Tennis pour tous. Plusieurs des jeunes étaient issus de communautés culturelles, comme l’est Diallo, fils d’immigrants guinéen et ukrainien.

« On est des immigrants de première génération. On est arrivés avec deux valises et on n’a pas nécessairement travaillé dans le domaine dans lequel on a étudié », rappelle Iryna Diallo, sa mère, qui suivait son fils lundi matin.

Diallo se décrit comme un enfant « qui bougeait beaucoup ». « J’étais fils unique, donc je n’avais pas de frère ou de sœur avec qui jouer. »

Le tennis n’était toutefois qu’une activité parmi d’autres. « On trouve ça très important qu’un enfant essaie plusieurs choses, confirme Iryna. Il a fait du piano, du judo, du soccer, du dessin, il a appris à jouer aux échecs, aussi. Il va aimer des choses, d’autres moins, et il y a quelque chose qui va rester pour la vie. On a ce concept de l’éducation. »

PHOTO DOMINICK GRAVEL, ARCHIVES LA PRESSE Gabriel Diallo

C’est au tennis que ça a collé. « Les entraîneurs faisaient la remarque à mes parents que j’étais très doué, que je voulais rester longtemps sur le terrain. Mes parents, sans savoir dans quoi ils s’embarquaient, se sont dit : ‟on va le garder au tennis”. Et à 11 ans, j’ai intégré le centre national à temps partiel. »

Sa passion l’a mené à son premier emploi, à 14 ans, à l’atelier de cordage du tournoi qui s’appelait alors la Coupe Rogers. « Je faisais l’administration, les factures des joueurs, je les mettais dans leur dossier. Et après, je coupais les cordes, je mettais les logos. Je rentrais à 8 h le matin, je sortais à 10 ou 11 h le soir, surtout dans les débuts de tournoi, quand c’était très achalandé », se souvient-il.

L’emploi l’a évidemment mené à rencontrer quelques joueurs. Il se rappelle Kei Nishikori, mais surtout Nick Kyrgios – il « mesurait 6 pi 4, mais dans ma tête, il était 7 pi 10 ! C’était un frigo ! »

« C’était mon premier vrai travail avec une rémunération. J’étais payé en bobines, je ne sais pas si c’était légal ! Mais ça coûte cher, c’est 200, 300 $ facile. Ça m’a appris la valeur du travail. Quand tu as la bobine dans ta main, après avoir travaillé très fort, il n’y avait aucune satisfaction qui s’approchait de ça. Je sentais que je les avais méritées, c’était mes bobines à moi. J’essayais de ne pas trop user mes cordages ! »

« C’était pour qu’il s’approche du monde du tennis, pour qu’il le voie de l’intérieur », précise Iryna.

Diallo ne pourra pas le vivre plus de l’intérieur que cette semaine. Il a goûté au tableau principal de l’Omnium l’an dernier, et y a même signé sa première – et seule – victoire en Masters 1000. Sauf que c’était à Toronto.

Depuis, il a poursuivi sa progression. La semaine dernière, il a remporté le Challenger de Chicago. Deux mois plus tôt, il a gagné ses trois matchs de qualification pour participer aux Internationaux de France, sa première présence dans un tableau principal en Grand Chelem. Il rencontrait justement une de ses anciennes idoles, Kei Nishikori, au premier tour, duel qu’il a dignement perdu en cinq manches. Huit ans après avoir géré une de ses factures de cordage au stade IGA.

« J’ai toujours été conscient qu’il y avait ce tournoi-là dans mon quartier et c’était mon rêve d’y participer. Mais c’était un rêve lointain, que j’espérais réaliser avec un peu de chance. Juste d’avoir joué dans les qualifs, j’étais super content. Mais là, de jouer dans le tableau principal, c’est la cerise sur le gâteau. »