Félix Auger-Aliassime

Mais de venir à Montréal, ça me donne beaucoup d’énergie. Plus qu’une pression, plus que ça me prend de l’énergie, ça m’en donne. Je ne me suis pas entraîné beaucoup en raison de la pluie, mais de voir tout le monde présent, ça me fait du bien et ça m’a donné le sourire. Il y aura du temps plus tard cette saison pour se reposer. C’est le moment de continuer à bien jouer.