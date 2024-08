Félix Auger-Aliassime n’est pas le seul représentant de l’unifolié qui arrive à l’Omnium Banque Nationale en déficit de sommeil. C’est aussi le cas de Denis Shapovalov. Mais pour des raisons bien différentes.

L’Ontarien a en effet été au cœur d’un imbroglio avec l’ATP qui a fait jaser dans les cercles tennistiques. En quarts de finale au tournoi de Washington, la semaine dernière, Shapovalov a été disqualifié en raison de propos injurieux qu’il aurait tenus envers des partisans.

Le hic, c’est qu’une disqualification est lourde de conséquences : en plus de perdre le match, le joueur est privé de ses gains en argent et des points au classement. Dans le cas de Shapovalov, c’était une perte de 53 240 $ et de 100 points.

Lundi, l’ATP a toutefois annoncé avoir redonné au blondinet ses points et sa bourse. Son amende de 36 400 $ est cependant maintenue.

C’était très dur pour moi, j’étais très stressé par la suite, j’ai eu du mal à dormir. Je suis reconnaissant que le comité m’ait redonné mes points et mon argent. Mais c’est injuste, ce qui s’est produit. J’ai utilisé du langage grossier, mais ce n’était pas dirigé envers qui que ce soit. Je parlais en direction de ma loge. Ça n’avait rien à voir. Denis Shapovalov

Du soutien

Shapovalov a eu droit à des messages de soutien de ses pairs. D’abord directement sur le terrain, où on voit clairement l’adversaire de Shapovalov, Ben Shelton, se porter à sa défense.

« Ben m’a défendu pendant le match, et après le match quand on en parlait dans le vestiaire, a révélé le gaucher. C’était moi cette fois-ci, mais ça pourrait arriver à n’importe qui. Les règles doivent changer. »

Dimanche, Vasek Pospisil, cofondateur de la Professional Tennis Players Association, a été au bâton pour défendre son compatriote, lors de son point de presse d’avant-tournoi de l’Omnium Banque Nationale. Son point de presse a duré 20 minutes, dont la moitié pour pourfendre l’ATP. Après avoir donné son opinion en français, il en a remis en anglais.

« C’est correct qu’il y ait des règles, des avertissements, une disqualification après trois avertissements. Mais tu ne devrais pas perdre tes points et ton argent, a plaidé Pospisil. Te faire disqualifier d’un match, c’est déjà énorme comme pénalité. Ça n’a pas de sens que tu perdes tout ce pour quoi tu as travaillé si fort. Si tu as fait quelque chose d’assez mal pour mériter une suspension de six mois, c’est autre chose. Mais c’est très sévère, c’est tyrannique, la façon dont les joueurs sont traités par l’ATP. C’est à sens unique. »

PHOTO DOMINICK GRAVEL, ARCHIVES LA PRESSE Vasek Pospisil

Shapovalov a mentionné que sa préparation était « plus facile » maintenant qu’il a récupéré ses 100 points. Mais on comprend qu’il n’arrive pas en ville au sommet de sa forme, au point où il a songé à faire l’impasse sur le tournoi.

Je suis très sérieux quand je dis que j’ai été deux nuits sans dormir, je n’ai pas pu récupérer. La décision m’a aidé à me détendre et à me concentrer sur la semaine à venir. Je sentais une telle injustice après le match, je me demandais si j’allais jouer cette semaine, si j’allais jouer tout court. Je méritais une pénalité, mais ça n’aurait jamais dû escalader autant. Denis Shapovalov

Shapovalov s’est déjà fait jouer des tours par son tempérament parfois mercuriel sur le terrain. À la Coupe Davis 2017, il avait accidentellement atteint l’arbitre en lançant une balle dans un geste de frustration, et il avait été disqualifié.

Il tentera maintenant de relancer sa carrière sur le terrain où elle avait décollé en 2017. Cette année-là, il avait atteint les demi-finales de ce qui s’appelait la Coupe Rogers, un parcours qui l’avait fait passer du 143e au 67e rang mondial. Il était resté dans le top 100 à partir de ce moment, avec une incursion en 10e place, mais une absence de six mois l’an dernier l’exclut des 100 premiers échelons depuis novembre dernier.

Ses 100 points finalement gagnés à Washington l’ont toutefois fait passer du 140e au 106e rang. Et il aura une belle occasion d’en rajouter, puisque son match de 1er tour l’opposera à un joueur issu des qualifications. On connaîtra son identité quand lesdites qualifications seront terminées, mardi.

Pour peu que Shapovalov ait le temps de se remettre de ses émotions d’ici là, évidemment.