« Ç’a été une année difficile. J’essaie encore d’aller jusqu’au bout d’un tournoi sans me blesser. »

Ainsi parlait Milos Raonic en 2019, à son dernier passage à Montréal. Entendons-nous : ce ne sont pas exactement les paroles d’un athlète qui s’imagine pratiquer son art à long terme.

Mais nous voici cinq ans plus tard, et Raonic semble être au même point. Il débarque à l’Omnium Banque Nationale à titre de 177e joueur mondial, résultat d’un horaire de matchs clairsemé en raison des blessures. Il n’a disputé que 11 matchs jusqu’ici en 2024. C’est déjà deux de plus que l’an dernier. En 2022 ? Zéro. Et en 2021, il en avait disputé 12.

Ce sont donc 32 matchs depuis janvier 2021. Rappelons qu’il y a une décennie, il pouvait en jouer une soixante-dizaine par année.

Dans ces circonstances, il lui a fallu un laissez-passer des organisateurs pour accéder au tableau principal. Il disputera son match de 1er tour mardi ou mercredi, face au Danois Holger Rune, 13e tête de série.

PHOTO MARCUS BRANDT, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Holger Rune

Étonnamment, Raonic ne semble pas las de discuter de ses ennuis de santé. Peut-être en a-t-il marre, mais qu’importe : l’athlète de 33 ans ne le démontre pas et a pris le temps de répondre aux questions, dimanche, en point de presse.

Rester en santé, ce n’est pas plus facile en vieillissant. Ça a été un défi constant pour moi. Je n’ai pas trouvé le secret, et je suis sûr que d’autres athlètes sont dans le même bateau. Mais le tennis ne pardonne pas autant. Ce n’est pas comme si tu peux prévoir quand tu vas jouer. Si tu veux être bon, tu dois jouer un jour après l’autre. Tu ne peux pas doser ton effort. Milos Raonic

Raonic a atteint le point où il est « convaincu » qu’il traînera des bobos de sa carrière de joueur une fois à la retraite. « Aucun sport de haut niveau qui te mène à repousser les limites de ton corps n’est sain. Donc je suis sûr que ça viendra, note-t-il.

« Certains joueurs ont des problèmes, d’autres non. [John] McEnroe a l’air d’être correct. [Boris] Becker semble avoir de la difficulté. On a vu un exemple parfait au relais de la flamme olympique. Amélie Mauresmo courait sans problème avec la flamme, tandis que Tony Parker semblait avoir vraiment de la difficulté. »

Un service encore redoutable

Tout n’est pas que noir pour Raonic, remarquez.

S’il parlait du relais de la flamme, c’est parce qu’il était à Paris pour assister à la prestation magique de Gojira pendant les cérémonies d’ouverture. Son niveau lui permet encore de s’offrir des tournois d’envergure de temps à autre, comme celui des JO. Une deuxième expérience, 12 ans après la première. « J’avais 21 ans et j’étais à un point différent de ma carrière. Je suis beaucoup plus mature aujourd’hui et je l’ai vécu différemment », raconte-t-il.

PHOTO BERNAT ARMANGUE, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE La prestation de Gojira pendant les cérémonies d’ouverture des Jeux olympiques

Sur le terrain, il a démontré que son service demeure toujours aussi dangereux. S’il s’est incliné d’entrée de jeu à Paris, le match s’est rendu à la limite des trois manches, chacune au bris d’égalité. Le Torontois a réussi 29 as dans ce duel.

Le mois dernier, sur l’herbe du Queen’s Club de Londres, il a signé 47 as dans son match de premier tour, un record de l’ATP pour un duel au meilleur de trois manches. Des observateurs sont tentés de réduire ses succès à ce seul aspect, ce qui ne semble pas le choquer outre mesure.

« C’est l’aspect le plus important de mon jeu, ça m’a permis d’atteindre les niveaux que j’ai atteints, plaide-t-il. Quand les gens te réduisent à un aspect, ça montre qu’ils ne regardent pas beaucoup de tennis. Il y a tellement plus de facteurs qu’un bon service pour connaître du succès. Mais je sais que mon service a été très important pour ma carrière. »

Le début de la vague

Ce service fait en sorte que ses matchs n’ont jamais exactement eu le côté enlevant de ceux de son compatriote Denis Shapovalov, par exemple.

PHOTO ISABEL INFANTES, ARCHIVES REUTERS Denis Shapovalov

N’empêche qu’il a créé sa part de moments marquants pour le tennis canadien. Sa percée en 2011 a marqué le début de ce qui allait être une nouvelle ère du sport au pays. Si les amateurs montréalais se souviendront de son parcours jusqu’en finale de la Coupe Rogers 2013, chacun de ses exploits constituait une première pour un Canadien : premier Canadien à atteindre les quarts de finale d’un grand chelem, puis les demi-finales, puis la finale. Premier à atteindre la finale d’un Masters. Premier à atteindre le top 30, puis le top 20, puis le top 10, parcours qui l’a mené au 3e rang en 2016.

« Pour moi, il était un grand rival, a rappelé Vasek Pospisil, qui s’était incliné en demi-finale contre Raonic à Montréal en 2013. On a le même âge, on était numéros 1 et 2 au Canada pendant longtemps. On s’est affrontés quatre fois, on a chacun deux victoires. J’aurais voulu gagner ici. Il a eu de bons résultats et a donné beaucoup pour le Canada. Ses résultats individuels ont attiré plus d’yeux sur le tennis ici.

« Notre relation a changé au fil du temps. Au début, on était jeunes et on ne se parlait pas beaucoup. Maintenant, la mentalité entre nous a changé un peu, on a gagné en maturité, et la vie après le tennis arrive bientôt. »