Alexis Galarneau et le verre à moitié plein

De 2016 à 2021, Alexis Galarneau pratiquait son sport en Caroline du Nord. À titre d’étudiant-athlète du Wolfpack de North Carolina State, il tentait d’assister « à tous les évènements sportifs ». Ça incluait des matchs de football de son université, mais aussi des rencontres des Hurricanes de la Caroline, puisque le PNC Arena était tout près du campus.

« Je suis surtout un fan du Canadien, mais je commençais à aimer les Hurricanes », admet le tennisman.

Passer par la NCAA, « ça a été la meilleure décision que j’ai prise, poursuit Galarneau, rencontré par La Presse vendredi dans une loge du stade IGA. J’avais 17 ans, je n’étais pas très mature mentalement ou physiquement. Un bac à 21 ans, ça enlève la pression de réussir ta carrière de sport, parce que tu sais que tu as un plan B. »

Le Lavallois a étudié en finances, avec une mineure en administration du sport, un domaine qui se trouve à être commode pour lui.

« C’est un peu comme si j’étais le gérant de ma propre carrière. Je gère mon entraîneur, tout l’extérieur », note-t-il.

Ça me donne aussi une bonne idée de la dynamique des tournois, comment c’est organisé, la recherche de commandites. Je pense que je suis plus reconnaissant, en sachant tous les efforts pour mettre sur pied ces tournois-là. Alexis Galarneau, à propos de ses études en administration du sport

Galarneau est donc bien placé pour comprendre la décision des organisateurs de l’Omnium Banque Nationale, auquel il participera à compter de ce dimanche. Lors des deux dernières éditions, il avait eu droit à un des quatre laissez-passer pour le tableau principal. Or, cette année, c’est plutôt un laissez-passer pour les qualifications qu’il a obtenu. Les quatre billets pour le tableau principal ont été offerts aux Canadiens Denis Shapovalov, Milos Raonic, Vasek Pospisil et Gabriel Diallo.

PHOTO CHRISTOPHE ENA, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Gabriel Diallo à Roland-Garros, en mai dernier

À 22 ans, Diallo est le plus jeune du quatuor et tente de se hisser dans le top 100 au monde. Shapovalov tente d’y retourner, après avoir été ralenti par les blessures en 2023.

Raonic et Pospisil, eux, sont plutôt là pour services rendus. Il y a trois semaines, Valérie Tétreault, directrice du tournoi, rappelait d’ailleurs le dilemme que pose l’attribution des laissez-passer. « C’est là que la conversation peut se corser, quand on pense que quelque chose est dû pour le statut d’un joueur et que ça peut aider la promotion du tournoi », avait dit Tétreault.

Un mal pour un bien

Cette année, Galarneau se retrouve donc du mauvais côté de l’équation. Et il a l’honnêteté de ne pas cacher sa déception. « C’est sûr. On travaille toute l’année pour avoir une chance comme ça en fin d’été. Mais c’est hors de mon contrôle. Je dois l’accepter et passer à autre chose. »

L’athlète de 25 ans tente toutefois de « voir le positif ». Par exemple ?

« Je vais jouer [ce] dimanche, les billets sont plus abordables que pour les premières sessions du tableau principal. Ça va permettre à mes amis de venir me voir jouer sans que ma mère ait à se casser la tête, même si ça risque d’être un casse-tête ! », lance-t-il en regardant du coin de l’œil sa mère, Chantal Denis, accoudée à la table.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Alexis Galarneau

« Je pense qu’il y aura une bonne ambiance. Ça va aussi me permettre de bien rentrer dans mon tournoi, au lieu de jouer contre un top 25 comme les deux dernières années. Je sais aussi que j’ai eu une bonne semaine d’entraînement. J’ai ma place dans le tableau. Je dois juste me concentrer et performer. »

Il n’exagère pas lorsqu’il revient sur les dernières années. À sa première expérience au tableau principal à Montréal, il est tombé sur Grigor Dimitrov, ancien no 3 mondial, alors 19e. Le Bulgare l’a emporté 6-4, 7-5. L’an passé à Toronto, c’est le 22e au monde, Francisco Cerundolo, qui l’attendait. Galarneau a arraché une manche, mais s’est incliné.

Objectif repoussé

Galarneau vit sa petite déception au milieu d’une année 2024 pas facile jusqu’ici. Une blessure a limité son nombre de tournois en début d’année, et depuis sa défaite en qualifications à Wimbledon, il a été éliminé d’entrée de jeu à ses trois derniers tournois.

Pour l’heure, il repousse donc à 2025 son objectif du début d’année, soit percer le top 100 mondial. Il est actuellement 232e ; à ce rang, les 50 points gagnés avec une victoire au premier tour d’un Masters 1000, comme Montréal, peuvent faire une énorme différence. Avant d’espérer gagner ces points, il devra toutefois d’abord gagner ses matchs de qualification.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, ARCHIVES LA PRESSE Alexis Galarneau avec Vasek Pospisil lors d’un match de Coupe Davis contre la Corée, en février

« Si je peux faire une année complète en santé et m’améliorer de semaine en semaine, le top 100 est réaliste pour l’an prochain à pareille date », assure-t-il.

Il espère que le tournoi montréalais lui permettra de redémarrer la machine. Pour s’y préparer, il a fait l’impasse sur les qualifs à Washington pour pouvoir s’exercer avec son nouvel entraîneur, Ralph Platz. Mais surtout, il l’a fait à la maison, à Laval.

« Ce que j’aime le plus en revenant ici, c’est voir ma famille. On est allés souper quelques fois. C’est aussi voir mes amis, le personnel de Tennis Canada, voir le monde tout mettre en place. Il y a une belle énergie et c’est motivant. C’est là que j’ai commencé. C’est un retour aux sources ! »