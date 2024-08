La no 1 mondiale, Iga Swiatek, a annoncé vendredi qu’elle se retirait de l’Omnium Banque Nationale en raison de la fatigue.

La Presse Canadienne

« Je suis désolée d’annoncer qu’en raison de la fatigue générale causée par les deux dernières semaines sur le terrain, je dois me retirer du tournoi de Toronto », a-t-elle déclaré par voie de communiqué.

La Polonaise vient de remporter la médaille de bronze aux Jeux olympiques de Paris après avoir défait la Slovaque Anna Karolina Schmiedlova 6-2, 6-1.

« En raison d’un calendrier intense de tennis, auquel s’ajoutaient les Jeux olympiques et le changement de surface, j’ai besoin de plus de temps pour me reposer et récupérer afin d’être prête pour les Internationaux des États-Unis, a-t-elle ajouté. J’ai hâte de jouer à Toronto la prochaine fois ! »

PHOTO ALBERTO PEZZALI, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Elena Rybakina

En plus de Swiatek, Tennis Canada a annoncé plusieurs autres retraits de taille : Elena Rybakina (no 4), Jasmine Paolini (no 5), Maria Sakkari (no 8), Danielle Collins (no 9), Barbora Krejcikova (no 10), Marketa Vondrousova (no 18) et Caroline Garcia (no 26).

Sofia Kenin, championne des Internationaux d’Australie en 2020, et Sloane Stephens, gagnante des Internationaux des États-Unis en 2017, accèdent ainsi au tableau principal, tout comme l’ancienne numéro un Karolina Pliskova, la Chinoise Zhang Shuai et l’Américaine Shelby Rogers.

« Nous comprenons la fierté que les joueuses ressentent à défendre les couleurs de leur pays aux Jeux olympiques et qu’elles doivent faire ce qu’il y a de mieux pour leur santé, leur récupération et leur calendrier, a mentionné Karl Hale, directeur de l’OBN de Toronto.

« Notre liste de joueuses reste extrêmement solide et les amateurs peuvent s’attendre à voir plusieurs des meilleures joueuses du monde, y compris les têtes de série Coco Gauff et Aryna Sabalenka, en action au Sobeys Stadium.

« Nous sommes également impatients d’honorer nos championnes du monde de la Coupe Billie Jean King le mardi 6 août dans le cadre de la soirée d’ouverture présentée par Sobeys. »