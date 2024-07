(Washington) Denis Shapovalov a sèchement battu Adrian Mannarino 6-2, 6-1 en 59 minutes pour passer au troisième tour du Mubadala Citi DC Open de Washington mardi soir.

La Presse Canadienne

L’Ontarien de 25 ans a réalisé sept as et 15 coups gagnants dans la rencontre, comparativement à zéro et six pour son adversaire, qui était 6e tête de série du tournoi.

Shapovalov, classé 139e à l’ATP, a converti quatre de ses sept balles de bris, tout en empêchant Mannarino, 32e au monde, d’obtenir une seule balle de bris.

« Shapo » a mis 73 % de ses premières balles en jeu et a gagné 86 % des points sur son premier service.

Il a remporté 46 % des points sur sa deuxième balle, mais a seulement commis deux doubles fautes.

PHOTO MATTHEW CHILDS, ARCHIVES REUTERS Adrian Mannarino

De son côté, Mannarino a connu une soirée difficile au service. Seulement 50 % de ses premières balles sont tombées en jeu, et le Français n’a gagné que 55 % des points sur son premier service, et 35 % sur son deuxième.

Shapovalov a maintenant gagné deux de ses trois duels contre Mannarino, 36 ans. Leur dernier affrontement était en 2017.

Le Canadien affrontera la 12e tête de série du tournoi et 51e raquette mondiale, Miomir Kecmanovic, au troisième tour. Shapovalov a battu le Serbe dans chacune des trois rencontres entre les deux hommes.

Le Citi Open est un tournoi de la catégorie ATP 500 disputé sur surface dure. La majorité des meilleurs joueurs du globe sont actuellement au tournoi des Jeux olympiques de Paris.