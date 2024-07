PHOTO JEAN-FRANCOIS BADIAS, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

(Washington) Denis Shapovalov s’est facilement imposé 6-1, 6-4 contre Roberto Bautista Agut au premier tour du Mubadala Citi DC Open de Washington, lundi soir.

La Presse Canadienne

L’Ontarien classé 139e à l’ATP a converti cinq de ses 15 balles de bris pendant la rencontre qui a duré 1 heure et 28 minutes.

Pour sa part, Bautista Agut a converti deux de ses sept balles de bris.

Shapovalov a débuté la rencontre sur les chapeaux de roue. Le Canadien a remporté les cinq premiers jeux du match, effectuant le bris deux fois au passage. Bautista Agut a ensuite gagné son premier jeu, au service, mais Shapovalov a bouclé la première manche dès le jeu suivant.

Le deuxième engagement a été plus serré. Les deux hommes ont réussi deux bris de service chacun pour se retrouver au coude-à-coude à 4-4. À ce moment, Shapovalov a brisé son adversaire pour une cinquième fois pour prendre l’avance 5-4, et a déroulé sur son service suivant pour gagner la manche et le match contre le 76e au monde.

Shapovalov a inscrit 19 coups gagnants pendant le match, contre seulement un pour son adversaire. Il a aussi mis 67 % de ses premières balles en jeu.

L’athlète de 25 ans a cependant commis neuf doubles fautes, deux de plus que son adversaire, pour seulement quatre as.

Shapovalov a remporté 67 % des points sur son premier service, et 36 % sur son deuxième, comparativement à 60 % et 18 % pour Bautista Agut.

Shapovalov a désormais gagné ses deux confrontations contre l’Espagnol de 36 ans.

Le match a été suspendu un peu plus d’une heure en raison de la pluie alors que Shapovalov menait 6-1, 2-2.

Le Canadien affrontera Adrian Mannarino au prochain tour. Le Français est la 6e tête de série du tournoi et la 32e raquette mondiale.

Le Citi Open est un tournoi de la catégorie ATP 500 disputé sur surface dure. La majorité des meilleurs joueurs du globe sont actuellement au tournoi de Jeux olympiques de Paris.