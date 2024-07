PHOTO ANDY WONG, ASSOCIATED PRESS

La proximité entre le tournoi olympique et l’Omnium Banque Nationale (OBN) suscitait des craintes quant à de possibles désistements. Un premier gros nom vient de tomber.

Novak Djokovic s’est en effet retiré du tournoi montréalais, a annoncé l’OBN en fin de journée.

« Bien que nous soyons déçus […], nous comprenons sa décision et lui souhaitons le meilleur pour les Jeux olympiques et le reste de sa saison », a déclaré Valérie Tétreault, directrice de l’OBN.

Ceci étant dit, notre tournoi possède toujours une liste exceptionnelle de joueurs pour l’évènement de cette année avec 42 des 43 meilleurs joueurs au monde, et nous avons hâte de les voir en action très bientôt. Valérie Tétreault, directrice de l’Omnium Banque Nationale

PHOTO ALAIN ROBERGE, ARCHIVES LA PRESSE Valérie Tétreault, directrice de l’Omnium Banque Nationale

Plus tôt mardi, Djokovic s’est qualifié pour le troisième tour aux Jeux de Paris en battant son vieux rival Rafael Nadal. Or, la finale masculine est prévue le dimanche 4 août, tandis que le tableau principal de l’OBN se mettra en branle deux jours plus tard, le 6 août. Le voyagement de même que le temps d’entraînement nécessaire pour se réadapter à la surface dure (le tournoi olympique est disputé sur terre battue) pourraient engendrer des désistements.

Djokovic, 2e joueur au classement mondial, est toujours en quête d’un premier titre en 2024.

Le Serbe de 37 ans n’a pas participé au tournoi canadien depuis 2018, et n’a pas joué à Montréal depuis 2015.

En raison de son forfait, le Russe Roman Safiullin, 66e au monde, obtient une place au sein du tableau principal.

Le tirage de l’Omnium Banque Nationale aura lieu samedi.