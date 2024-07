(Paris) Rafael Nadal, diminué depuis plusieurs jours par une cuisse droite douloureuse, « ne sait pas » s’il va jouer dimanche en simple dans le tournoi olympique peu après sa victoire en double avec son compatriote Carlos Alcaraz, a-t-il déclaré samedi soir devant la presse.

Agence France-Presse

L’Espagnol, qui vit a priori ses derniers JO, est programmé pour affronter dimanche le Hongrois Marton Fucsovics lors du deuxième match prévu sur le court central de Roland-Garros. En cas de victoire, il affronterait son grand rival Novak Djokovic au 2e tour.

« Je vais parler avec mon équipe et prendre la décision la plus intelligente possible pour avoir la meilleure chance de ramener une médaille à la maison », a-t-il expliqué après avoir remporté son premier tour en double avec Carlos Alcaraz face à la paire argentine Maximo Gonzalez et Andres Molteni, éliminée 7-6 (4), 6-4.

Nadal trimballe son lot de pépins physiques depuis plusieurs mois. Il n’a jamais retrouvé son niveau depuis sa blessure aux Internationaux d'Australie en janvier 2023, qui l’a éloigné des courts pendant un an.

Jeudi, il a annulé un entraînement, faisant naître des doutes sur sa participation au tournoi olympique, avant de fouler de nouveau les courts avec un bandage à la cuisse.

« Parfois, plus n’est pas toujours plus, parfois, plus, c’est moins. Je ne suis pas en train de vous dire que je ne vais pas jouer, pas du tout, c’est une réflexion que j’ai », a-t-il ajouté.

« Demain (dimanche), on décidera si je joue ou si je ne joue pas. Peut-être que je le déciderai aujourd’hui, mais je ne suis pas prêt à vous répondre, parce que je ne sais pas », a-t-il dit.

Au sujet de son match de double avec Carlos Alcaraz, Nadal a évoqué un « moment inoubliable ». « Dans ce décor, jouer ensemble, en représentant l’Espagne aux JO, c’est un combo inégalable », a-t-il ajouté.