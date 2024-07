PHOTO ADAM IHSE, ASSOCIATED PRESS

(Los Angeles) De retour sur les courts, Rafael Nadal, quadruple vainqueur de l’US Open (2010, 2013, 2017, 2019) figure sur la liste des participants au tableau principal de l’édition 2024 publiée mardi.

Agence France-Presse

L’Espagnol a manqué l’évènement trois fois ces quatre dernières années.

Le gaucher de 38 ans a obtenu un classement protégé qui lui permet de figurer sur la liste pour la quinzaine de Flushing Meadows, qui débute le 26 août et se termine le 8 septembre. Il laisse donc planer le doute sur la suite qu’il souhaite donner à sa carrière, s’offrant la possibilité de poursuivre à la suite des Jeux olympiques de Paris (26 juillet - 11 août).

Le classement protégé offre à un joueur l’occasion de jouir de son ancien classement lors de son retour à la compétition après une longue période d’absence pour cause de blessure. Cela permet d’intégrer certains tableaux finaux sans passer par les qualifications. Ce processus a une durée limitée et est épuisable.

Le Majorquin, vainqueur de 22 tournois du Grand Chelem, a disputé mardi son premier match en simple depuis le 27 mai, en battant Leo Borg (le fils de Bjorn Borg) 6-3, 6-4 au Nordea Open de Bastad en Suède. Nadal n’avait pas joué depuis sa défaite au premier tour contre Alexander Zverev sur la terre battue de Paris.

Rafael Nadal renvoie la balle au Suédois Leo Borg lors de leur match en simple masculin du tournoi Nordea Open à Bastad, en Suède, le 16 juillet 2024.

Le plus grand joueur de l’histoire de la terre battue n’a pris part à l’US Open qu’une seule fois, en 2022, depuis qu’il a glané son quatrième titre sur le court dur de New York en 2019.

Nadal a remporté l’US Open en 2010 pour compléter le Grand Chelem et a ajouté trois autres titres à Flushing Meadows en 2013, 2017 et 2019. Il a atteint le quatrième tour en 2022, mais n’a participé qu’à deux tournois du Grand Chelem depuis, ne dépassant jamais le deuxième tour.

Également sur la liste : l’Espagnol Carlos Alcaraz, lauréat de l’édition 2022, qui vient de remporter Roland-Garros et Wimbledon et pourrait devenir le premier joueur depuis Nadal en 2010 à décrocher ces trophées et l’US Open la même année.

Parmi les anciens vainqueurs de l’US Open qui ne figurent pas sur la liste des acceptations directes, Angelique Kerber et Naomi Osaka sont des cas particuliers. Les deux joueuses ont manqué l’édition 2023 en raison d’un congé maternité et ont épuisé leur classement protégé pour les tournois majeurs au début de l’année.