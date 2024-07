(Gstaad, Switzerland) Le Québécois Félix Auger-Aliassime et son partenaire de jeu suisse Dominic Stricker ont perdu 6-4, 7-6 (4) contre les favoris, le Britannique Jamie Murray et le Tchèque Adam Pavlasek, au premier tour du tournoi de double à Gstaad, en Suisse.

La Presse Canadienne

Murray et Pavlasek ont rapidement pris les commandes 6-2 au bris d’égalité de la deuxième manche.

Aliassime et Strikcer ont riposté avec un as et un point en retour de service pour rétrécir l’écart à 6-4, mais les favoris n’ont pas bronché et conclu la rencontre après 48 minutes de jeu.

Auger-Aliassime présente une fiche de 0-3 cette année en double.

Il sera la troisième tête de série du tableau de simple à ce tournoi qui se déroule sur la terre battue, et il bénéficie donc d’un laissez-passer pour le deuxième tour. Il y affrontera le vainqueur du duel prévu mardi entre l’Allemand Yannick Hanfmann et le Bosnien Damir Dzumhur.

Auger-Aliassime joue en simple et en double à Roland-Garros plus tard ce mois-ci, dans le cadre des Jeux olympiques d’été de Paris.