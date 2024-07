(Paris) Au lendemain du sacre de Carlos Alcaraz à Wimbledon, le classement ATP a connu quelques changements lundi dans son top 10, toujours dominé par l’Italien Jannik Sinner.

Agence France-Presse

Vainqueur de son deuxième Wimbledon d’affilée dimanche face à Novak Djokovic, Alcaraz reste troisième, derrière le Serbe, et Sinner, N.1 mondial.

La belle progression de la semaine, dans le haut du tableau, est à attribuer à l’Australien Alex de Minaur qui obtient avec la sixième place son meilleur classement, après avoir atteint à Londres les quarts de finale.

Il avait dû ensuite abandonner avant de jouer contre Djokovic à cause d’une blessure à la hanche.

de Minaur prend ainsi la place d’Andrey Rublev, qui chute en 8e position, tandis que Casper Ruud est lui désormais 9e (-1).

Demi-finaliste à Wimbledon, l’Italien Lorenzo Musetti a fait un joli bond de neuf rangs pour se hisser en 16e position. Juste devant, le Français Ugo Humbert a lui gagné une place.

Pour sa part, le Québécois Félix Auger-Aliassime, qui représentera le Canada aux Jeux olympiques de Paris, a perdu une place et pointe maintenant au 18e rang. Ses compatriotes Denis Shapovalov (no 139), Gabriel Diallo (no 165), Alexis Galarneau (no 167) et Milos Raonic (no 177) sont tous exclus du top 100 mondial.

Avec La Presse Canadienne