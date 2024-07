Ceux qui en doutaient encore le croiront désormais : l’élève est devenu le maître. Carlos Alcaraz s’est imposé en trois manches de 6-2, 6-2, 7-6, devant un Novak Djokovic complètement déclassé en finale de Wimbledon, dimanche.

Éric Martel La Presse

Après deux manches de domination complète, Alcaraz s’est payé une petite frousse lors du troisième set, échappant trois balles de championnat. L’Espagnol souhaitait à tout prix éviter le scénario catastrophe qu’il avait traversé, en août dernier. Il compétitionnait alors en finale du tournoi de Cincinnati, encore une fois contre Djokovic. Après s’être fait remonter et avoir échappé une balle de match en bris d’égalité, il avait échappé le match.

Semble-t-il qu’Alcaraz a appris de ses erreurs. Ou du moins, que Djokovic a été incapable de répéter ses exploits. Djoko a été anormalement gaffeur, et Alcaraz incisif en bris d’égalité, lui permettant de s’échapper avec le trophée pour une deuxième année consécutive.

PHOTO HANNAH MCKAY, REUTERS Carlos Alcaraz

« Djokovic est un combattant incroyable », a louangé Carlos Alcaraz après la partie.

Je savais qu’il se battrait pour demeurer dans le match. C’était difficile pour moi, j’essayais simplement de jouer mon meilleur tennis. Carlos Alcaraz, au sujet de Novak Djokovic

Funambule sur la fine ligne entre la confiance et l’arrogance, Alcaraz a célébré son triomphe tout sourire avec sa garde rapprochée, dans la foule. Le champion a même pris le temps de serrer la pince de l’équipe de son adversaire avant d’aller retrouver son trophée.

Difficultés évidentes

Les deux premières manches ont été le théâtre d’un triste spectacle. Si on avait brouillé le visage des joueurs et tu leur identité, on aurait cru assister à un match de premier tour entre un premier de classe et un joueur tout droit sorti des qualifications.

Djokovic n’avait rien d’un champion. Il était l’ombre de celui qui a remporté 24 titres du Grand Chelem, incapable de prendre l’ascendant au service. Ce trouble l’a affligé tout au long du match, lui qui n’est sorti vainqueur que de 66 % de ses premières balles, et de 46 % de ses deuxièmes. La grande majorité de ses tentatives au filet se soldaient par des fautes directes.

PHOTO KIRSTY WIGGLESWORTH, ASSOCIATED PRESS Novak Djokovic

Dans les deux premières manches, mon tennis n’était pas au niveau que j’attends de moi-même. J’ai tenté d’allonger le match […] mais Carlos avait toutes les armes. Novak Djokovic

Alcaraz déportait son adversaire avec aisance. Ses frappes, parfois puissantes, d’autres fois maintenues, déportaient Djokovic, qui, après une longue quinzaine, ne semblait plus en jambes.

Qui sait, les lois de la nature ont peut-être simplement rattrapé le Serbe, qui est passé du lit d’hôpital au terrain de tennis en moins d’un mois. Rappelons que Djokovic s’est fait opérer pour une déchirure au ménisque droit en juin. Au début du match, on l’a senti importuné. Son jeu de jambes était moins proactif qu’à l’habitude. Il laissait des balles atteignables s’écrouler au filet.

Plutôt que d’utiliser l’excuse de la blessure pour expliquer sa défaite, Djokovic a opté pour le positivisme. « Je suis passé à travers plusieurs épreuves, a-t-il reconnu. Je dois être fier, même si c’est difficile de l’être dix minutes après le match. »

Son rendez-vous avec l’histoire devra donc attendre. S’il avait remporté le tournoi, il aurait dépassé Margaret Court pour le plus grand nombre de titres du Grand Chelem, avec 25. Il aurait aussi rejoint Roger Federer pour le plus grand nombre de titres à Wimbledon, avec huit.

Djoko atteignait la finale d’un tournoi du Grand Chelem pour une 37e fois à 37 ans. Bien qu’il lui reste encore beaucoup de bon tennis à offrir, Djokovic a déjà un œil vers l’avenir. Après la partie, le père de famille a blagué en offrant ses services d’entraîneur à son fils Stefan.

« Je ne sais pas si j’ai les nerfs pour continuer une carrière d’entraîneur pour mon fils. Il y a plusieurs belles choses dans la vie, mon fils, le tennis n’est pas la seule, mais si tu veux vraiment poursuivre une carrière, je serai là pour toi », lui a-t-il lancé, tout sourire malgré la défaite.

Changement de garde

Qui sait si Stefan Djokovic connaîtra une illustre carrière ? Mais on peut déjà affirmer que s’il est épargné par les blessures, Carlos Alcaraz risque de s’inscrire parmi les grands de son sport.

Avec sa victoire de dimanche, Alcaraz devient seulement le quatrième joueur de 21 ans et moins à avoir remporté quatre titres du Grand Chelem. Il a désormais triomphé sur toutes les surfaces. Après des victoires à Roland-Garros et aux Internationaux des États-Unis, il ne lui reste qu’à gagner les Internationaux d’Australie.

L’Espagnol aura la chance de s’illustrer dans un peu plus de deux semaines, alors qu’il représentera son pays aux Jeux olympiques de Paris. Novak Djokovic doit aussi prendre part à la compétition.