La fougue de la jeunesse aura eu raison de la sagesse et l’expérience. Pour une deuxième année consécutive, Carlos Alcaraz l’emporte sur Novak Djokovic en finale de Wimbledon.

Éric Martel La Presse

L’Espagnol s’est imposé en trois manches, de 6-2, 6-2, et 7-6 (7-4).

Djokovic n’aura pas été l’ombre de lui-même tout au long du duel. Ses premières balles au service étaient inefficaces. De l’autre côté du terrain, Alcaraz lui faisait goûter sa propre médecine, magistral en retour.

Plus le match a avancé, plus Djoko a semblé importuné par son genou, récemment opéré. Il ne courait plus certaines balles au filet, pourtant accessibles. Le Serbe a connu un regain de vie en troisième manche, mais les dés étaient jetés.

Novak Djokovic et Carlos Alcaraz compétitionneront aux Jeux olympiques de Paris, qui se tiendront dès le 26 juillet.

Plus de détails à venir.