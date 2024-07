Wimbledon Gabriela Dabrowski et Erin Routliffe en finale du double

(Londres) La Canadienne Gabriela Dabrowski et sa partenaire néo-zélandaise Erin Routliffe sont à une victoire d’un deuxième titre en Grand Chelem après avoir vaincu les Américaines Desirae Krawczyk et Caroline Dolehide 6-4 et 6-3 en demi-finale du double féminin de Wimbledon, vendredi.