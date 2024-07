Gabriela Dabrowski et Erin Routliffe

PHOTO ALASTAIR GRANT, ASSOCIATED PRESS

Gabriela Dabrowski et Erin Routliffe en finale du double

(Londres) La Canadienne Gabriela Dabrowski et sa partenaire néo-zélandaise Erin Routliffe sont à une victoire d’un deuxième titre en Grand Chelem après avoir vaincu les Américaines Desirae Krawczyk et Caroline Dolehide 6-4 et 6-3 en demi-finale du double féminin de Wimbledon, vendredi.

La Presse Canadienne

Dabrowski et Routliffe, deuxièmes têtes de série, ont profité de leur première balle de match en brisant leurs adversaires pour la quatrième fois de la rencontre.

Le duo gagnant a obtenu 17 balles de bris alors qu’il a perdu son service une fois en trois occasions.

Les championnes des Internationaux des États-Unis en 2023 affronteront maintenant la Tchèque Katerina Siniakova et l’Américaine Taylor Townsend, quatrièmes têtes de série, lors de la finale de samedi.

Dabrowski et Routliffe ont porté leur fiche à 12-2 sur gazon cette saison. Routliffe est également en demi-finale du double mixte avec son compatriote Michael Venus.

Routliffe, qui a déjà représenté le Canada avant de déménager dans son pays de naissance, et Venus ont vaincu Dabrowski et le Finlandais Harri Heliovaara au premier tour.