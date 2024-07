Valérie Tétreault s’est excusée en début de point de presse. « J’ai 19 pages de notes, mais je ne vais pas tout lire ! », a blagué la directrice de l’Omnium Banque Nationale.

Tétreault avait de quoi parler longtemps. Elle a fièrement annoncé jeudi que son tournoi allait accueillir les 43 meilleurs joueurs au monde. De Jannik Sinner à Carlos Alcaraz en passant par Daniil Medvedev et Ben Shelton, elle avait un mot de prêt pour bon nombre des têtes d’affiche attendues à Montréal du 3 au 12 août.

Mais il y avait un éléphant dans la pièce, et même si elle a dit que cet éléphant était Rafael Nadal – nous y reviendrons –, la question qui tue est celle de la place du tournoi dans le calendrier 2024. Le tableau principal s’amorcera le mardi 6 août. Or, l’OBN suivra immédiatement les Jeux de Paris. La finale olympique masculine aura lieu dimanche le 4. Le match du bronze, le 3.

Il y avait donc lieu de se demander combien des 43 noms annoncés dans le communiqué se pointeront réellement dans la métropole pour ce qu’on appelait jadis les Internationaux Du Maurier. Et donc, à quel niveau de tennis les amateurs peuvent s’attendre.

En mêlée de presse, Tétreault a abordé la question de front. « Le plus gros défi, ce sont les changements multiples de surface », a rappelé l’ancienne joueuse. Les joueurs viennent en effet de passer de la terre battue au gazon, retourneront sur la terre battue pour les JO, et Montréal marquera le début de la saison sur surface dure pour ceux qui participeront au tournoi olympique.

« Ça a mené Denis Shapovalov, par exemple, à faire l’impasse sur les JO, car il va ménager son genou et va participer au tournoi de Washington sur surface dure », a souligné Tétreault.

C’est pour ça que c’est important d’avoir une liste qui assure une certaine profondeur. Même si certaines têtes de série ne se présentent pas, je pense que la qualité du spectacle sera au rendez-vous. Valérie Tétreault, directrice de l’Omnium Banque Nationale

Des propos corroborés par Eugène Lapierre, ancien directeur du tournoi, qui agit maintenant à titre de consultant pour Tennis Canada. « Je n’ai pas de doute sur le spectacle. Le spectacle est là, c’est ce que les gens nous disent chaque année. Les gens vont gueuler sur la bouffe, sur la file d’attente aux toilettes ou sur le stationnement. Mais jamais sur le spectacle ! », soutient Lapierre, croisé au point de presse.

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE Eugène Lapierre, ancien directeur du tournoi, agit maintenant à titre de consultant pour Tennis Canada.

Les précédents

C’est la première fois depuis 2016 qu’un tournoi de calibre Masters 1000 – les plus relevés après ceux du Grand Chelem – suit immédiatement les Jeux olympiques.

Cette année-là, le tournoi de Rio s’était conclu le 14 août, et le lendemain s’amorçait le Masters de Cincinnati. Huit des dix meilleurs au monde y avaient tout de même participé, avec comme seuls absents Novak Djokovic et Roger Federer. Ce dernier n’avait toutefois pas non plus participé aux JO, blessé à un genou.

Pour améliorer leurs chances de convaincre les participants des JO, les organisateurs ont néanmoins obtenu une dérogation de l’ATP pour décaler le calendrier d’une journée.

Le déplacement de l’Europe vers l’Amérique est un facteur, mais aussi le temps d’entraînement sur surface dure. Ainsi, les qualifications se dérouleront le dimanche et le lundi, et le tournoi s’amorcera le mardi.

Tétreault rappelle que cette dérogation avait aussi été obtenue en 2012, lorsque les tournois canadiens suivaient les Jeux de Londres. « On avait senti que ça avait été apprécié. Ça envoie le bon message aux joueurs : on ne les tient pas pour acquis et on fait tout ce qui est dans notre contrôle pour qu’ils soient dans les meilleures dispositions. »

La fin du Big Three ?

Le Big Three a beau ne plus exister officiellement, avec la retraite de Roger Federer, il reste que le meilleur trio de l’histoire du tennis fascine toujours autant les amateurs.

Dans les faits, on peut dire que le cordon est coupé avec Montréal. Le dernier membre du trio qui est venu ici est Rafael Nadal, en 2019. Federer n’a pas foulé le ciment du parc Jarry depuis 2017 et Novak Djokovic, depuis 2015.

PHOTO OLIVIER JEAN, ARCHIVES LA PRESSE Rafael Nadal avait remporté le tournoi à Montréal en 2019.

Tétreault a tout de même pris soin de rappeler que la porte demeure ouverte pour Rafael Nadal. Le Majorquin vient actuellement au 265e rang mondial et n’a disputé que cinq tournois cette saison. Pour participer à l’Omnium Banque Nationale, il devra recevoir un des trois laissez-passer qui sont toujours disponibles.

Quant à Djokovic, Tétreault a lancé que son équipe pourra lui rappeler que c’est à Montréal, en 2007, qu’il a remporté son premier titre Masters 1000, ce qui a marqué son arrivée dans la cour des grands. Mais à part les arguments romantiques, que peuvent-ils lui dire pour le convaincre ?

« Pas grand-chose ! reconnaît Tétreault, en riant. Mais c’est de sortir nos plus beaux pitchs de vente, de regarder tout ce qu’on peut lui offrir pour qu’il ait un accueil optimal, que ce soit l’hôtel ou pour ses besoins. La dernière fois qu’on avait failli l’accueillir, en 2019, il voyageait avec une espèce de grosse roulotte médicale. Ça prenait de la place dans notre stationnement ! C’est le genre de chose qu’on veut s’assurer de pouvoir lui offrir et ça peut faire une différence. »

On en déduit que la proximité de l’hôpital Jean-Talon, à deux stations de métro du stade IGA, ne pèse pas lourd dans la balance.